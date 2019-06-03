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«IT-лаборатория» стартует в Пензе 1 июля

16:21 | 03.06.2019 | Связь и ИТ

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Пенза, 3 июня 2019. PenzaNews. Седьмой сезон летнего образовательного проекта «IT-лаборатория», реализуемого ассоциацией разработчиков программного обеспечения Пензенской области «Secon», стартует 1 июля.

«IT-лаборатория» стартует в Пензе 1 июля. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Пять дней в неделю в режиме реальной работы IT-компании команды студентов будут разрабатывать прототипы веб-сервисов, мобильных приложений и устройств, интересных пензенским работодателям. За 6 недель участники пройдут практику и повысят уровень знаний под руководством профессионалов.

Первая неделя обучения начнется образовательным интенсивом. Студенты прослушают лекции от ведущих специалистов IT-отрасли Пензы и лучших преподавателей вузов города. В специализированном направлении организаторы приготовили образовательные мероприятия по управлению проектами, маркетингу, дизайну. В общеинженерном блоке студенты прослушают лекции по базовым и актуальным темам разработки программного обеспечения.

По пятницам будут проходить отчетные дни, когда команды демонстрируют кураторам и приглашенным экспертам, насколько они продвинулись в разработке своих проектов.

9 августа состоится защита и выставка разработанных проектов перед экспертным советом и всеми интересующимися. Лучшие участники получат предложение о трудоустройстве.

Организаторами «IT-лаборатории» являются ассоциация разработчиков программного обеспечения Пензенской области «Secon» и ООО «Центр кластерного развития» при поддержке пензенского регионального объединения бизнес-инкубаторов.

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