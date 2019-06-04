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«Ростелеком» построил новые точки Wi-Fi в Тамалинском районе

13:33 | 04.06.2019 | Связь и ИТ

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Тамала, 4 июня 2019. PenzaNews. «Ростелеком» расширил зону действия бесплатного Wi-Fi в Тамалинском районе Пензенской области, обустроив новые точки доступа в интернет в Куликовке, Зубрилове, Каменке, Дуровке, Березовке и Степном в рамках реализации федерального проекта «Устранение цифрового неравенства» («УЦН»).

«Ростелеком» построил новые точки Wi-Fi в Тамалинском районе

Фото: пресс-служба Пензенского филиала ПАО «Ростелеком»

Комментируя проделанную работу, директор Пензенского филиала ПАО «Ростелеком» Лев Дятлов отметил, что в малые села Тамалинского района высокоростной интернет начал приходить три года назад.

«Первая точка доступа Wi-Fi заработала в 2016 году в Обвале. Всего по проекту «УЦН» доступ к сети получили 15 населенных пунктов. Теперь сельчане пользуются порталом госуслуг, совершают онлайн-покупки, дистанционно получают образование, посещают необходимые сайты», — пояснил он.

В свою очередь глава администрации Тамалинского района Александр Горшков добавил, что к новой инфраструктуре связи могут подключиться также местные предприниматели, государственные и муниципальные учреждения.

«Сельский Wi-Fi особенно популярен у молодежи. Студенты, приезжающие на каникулы к родителям, теперь пользуются различными мессенджерами и социальными сетями наравне с городскими друзьями», — сказал он.

Как сообщает пресс-служба Пензенского филиала ПАО «Ростелеком», для обустройства шести новых точек доступа оператор в рамках госпрограммы «Устранение цифрового неравенства» построил волоконно-оптические линии связи протяженностью 57 км.

Для выхода в интернет нужен любой гаджет с модулем Wi-Fi. Подключение к сети занимает несколько минут. Регистрация осуществляется с помощью SMS, учетной записи на портале госуслуг или звонка на специальный номер. Доступ к информационным ресурсам предоставляется бесплатно.

По проекту «УЦН» компания построила в регионе 112 точек Wi-Fi. В ближайшее время беспроводной интернет появится еще в 116 пензенских селах численностью от 250 до 500 человек.

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