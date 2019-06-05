Совершен первый международный видеозвонок в российских сетях 5G Связь и ИТ

Санкт-Петербург, 5 июня 2019. PenzaNews. Компании «МегаФон» и «Ростелеком», работающие в том числе на территории Пензенской области, а также Nokia провели первый международный видеозвонок в российских сетях 5G накануне Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), соединив северную столицу и Хельсинки.

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Президент «Ростелекома» Михаил Осеевский и директор по техническим инновациям и инфраструктуре «МегаФона» Фредерик Ваносчуйзе (Frederic Vanoosthuyze) позвонили президенту глобального подразделения сетей мобильной связи Nokia Томми Уитто (Tommi Uitto) в Хельсинки.

Комментируя событие, директор по техническим инновациям и инфраструктуре «МегаФона» Фредерик Ваносчуйзе отметил, это первый международный 5G звонок символичен для будущего, в котором российские компании-лидеры телеком-рынка совместными усилиями осуществляют цифровые прорывы и инициируют судьбоносные преобразования для экономики страны.

«Технологии 5G — это неотъемлемая часть для развития инноваций в промышленности, социальной и общественной сферах», — подчеркнул он.

В свою очередь Михаил Осеевский назвал сеть 5G будущей «кровеносной системой для цифровой экономики», поскольку от работы мобильной связи нового поколения зависит целый ряд новых бизнесов и направлений — интернет вещей, беспилотный транспорт, умные города, виртуальная и дополненная реальность.

«Мы уверены, что сети 5G должны строиться на современном экономическом принципе шеринга, когда бизнесы и люди объединяются для совместного создания и использования ресурсов — радиочастот, инфраструктуры. Так мы сможем оптимизировать затраты и приблизить появление коммерческих сервисов 5G и новых индустрий на его базе. Первый шаг и показательный пример — создание совместного предприятия «Ростелекома» и «МегаФона», — сказал он.

Вице-президент Nokia в Восточной Европе Деметрио Руссо (Demetrio Russo) выразил уверенность, что 5G кардинально изменит всю отрасль, бизнес и индивидуальный опыт каждого пользователя.

«Эта технология позволит внедрить новые широкополосные приложения и откроет перед нами небывалые возможности. […] Мы хотим, чтобы заказчики Nokia первыми внедрили 5G на своих рынках. Мы очень рады партнерству с «МегаФоном» и «Ростелекомом» в рамках данного проекта, использующего возможности решений из семейства «Nokia Airscale» для ускоренной подготовки российской отраслевой экосистемы к внедрению технологии 5G», — отметил он.

Как сообщает пресс-служба «МегаФона», еще один звонок во время мероприятия подтвердил техническую возможность совместного использования инфраструктуры сети 5G разными операторами. Впервые в России состоялся звонок в сети 5G между абонентами «МегаФона» и «Tele2». Звонок совершили директор по техническим инновациям и инфраструктуре «МегаФона» Фредерик Ваносчуйзе и генеральный директор «Tele2» Сергей Эмдин.