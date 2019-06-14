МТС на треть увеличила в Пензе зону покрытия сети 4G Связь и ИТ

Пенза, 14 июня 2019. PenzaNews. МТС с начала 2019 года увеличила зону охвата сети 4G в Пензе на треть, обеспечив стабильное покрытие как в центре города, так и в удаленных районах. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе МТС в Поволжье.

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В компании пояснили, что новые базовые станции за период с января по май размещены на Привокзальной площади Пензы, вблизи крупных торговых центров «Ритэйл Парк», «Красные холмы», «СаниМарт», «Фортуна», недалеко от спортивных комплексов «Дизель-Арена» и «Олимпийский», а также около зон отдыха.

«Работы по расширению покрытия были проведены и в новых жилых кварталах с высокой плотностью абонентов и большим объемом потребляемого интернет-трафика — ЖК «Тернопольский», «Фаворит» и «Сияние Севера», — добавили в пресс-службе оператора.

В МТС отметили, что значительно расширена зона покрытия 4G за пределами Пензы — новое оборудование установлено в Заречном, Городище, Бессоновке, Каменке, Башмаково, Сердобске и ряде других населенных пунктов.

«В обновленной сети 4G абоненты могут с комфортом смотреть видео онлайн, вести прямые эфиры в соцсетях, пользоваться мессенджерами и играть в игры. Кроме того, МТС недавно предложила бесплатно пользоваться связью и безлимитным мобильным интернетом при подключении домашнего интернета и цифрового ТВ», — сказали в компании, уточнив, что такая возможность есть у жителей Пензы, Заречного и Кузнецка.