Определены победители конкурса региональных журналистов «Вместе в цифровое будущее» Связь и ИТ

Пенза, 20 июня 2019. PenzaNews. Пензенские журналисты не вошли в число призеров VIII конкурса региональных журналистов и блогеров «Вместе в цифровое будущее», который проводился компанией «Ростелеком» в партнерстве с Ericsson.

Фото: пресс-служба Пензенского филиала ПАО «Ростелеком»

Всего на конкурс было представлено свыше 1,8 тыс. работ, посвященных инновационным разработкам и технологическим новинкам в телекоммуникационной и IT-отрасли. Самыми активными, как и в прошлые годы, оказались журналисты из Центрального, Уральского и Приволжского федеральных округов.

Наибольшей популярностью пользовались две номинации: «Интернет-СМИ», в которой поступило 660 материалов, а также «ТВ и радио» — 478 сюжетов.

В номинации «Печатная пресса» было подано 449 статей, «Социальные медиа» — 131 публикация. В спецноминации «5G — платформа новых возможностей» от партнера конкурса компании Ericsson журналисты заявили 65 работ, в спецноминации «Ростелекома» под названием «Биометрия — путь к цифровой идентичности» — 88.

Как сообщает пресс-служба Пензенского филиала ПАО «Ростелеком», победители федерального этапа конкурса в каждой из основных номинаций и призеры спецноминаций осенью посетят штаб-квартиру компании Ericsson.

В их число вошли корреспондент газеты «Коммерсант-Урал» Анна Лапина со статьей «Не стоит «смотреть на котиков». На Урале выросло количество кибератак», журналист телеканала «Москва 24» Алина Файзулдаева с сюжетом «Киборги среди нас», сотрудница информагентства «Татар-информ» Диана Авакян со статьей «В нынешней парадигме деревня умирает»: аспирант КФУ отказался от работы в Google, чтобы вовлекать сельских жителей в цифровую экономику» и блогер из Нарьян-Мара Ирина Коткина с публикацией «В нашем чуме поселился замечательный SenSat».

Победителями в спецноминациях стали корреспондент ГТРК «Томск» Наталия Черткова с сюжетом «Гигабиты информации с помощью света для 5G и «интернета вещей» и корреспондент «РБК-Краснодар» Ирина Силантьева с сюжетом «Банк без офисов: как на Кубани запускают систему удаленной идентификации».

Комментируя итоги, директор департамента внешних коммуникаций ПАО «Ростелеком» Кира Кирюхина отметила, что в 2019 году конкурс стал особенно популярным.

«Наш творческий проект не только задает тренды в медиасфере, но и выступает индикатором цифровых преобразований в стране. Мы видим огромный интерес регионов к технологиям на основе 5G и биометрии, индустриального интернета и «интернета вещей». И наши участники — в авангарде продвижения инноваций в России», — сказала она.