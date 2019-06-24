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«МегаФон» предложил новым абонентам кэшбэк до 100%

15:22 | 24.06.2019 | Связь и ИТ

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Пенза, 24 июня 2019. PenzaNews. «МегаФон» предложил новым абонентам, в том числе проживающим на территории Пензенской области, вернуть до 100% средств, потраченных на абонентскую плату по тарифу и услуги в роуминге.

«МегаФон» предложил новым абонентам кэшбэк до 100%. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе оператора, с понедельника, 24 июня, такая возможность есть у тех, кто подключит тарифы «Включайся! Выбирай», «Включайся! Смотри» и «Включайся! Премиум».

В компании напомнили, что с помощью кэшбэка можно целиком или частично оплачивать гаджеты и аксессуары в фирменных салонах, фильмы и сериалы в приложении «МегаФон ТВ», а также услуги сервиса «МегаФон Музыка».

«Чтобы получить еще больше, абонент может, например, потратить накопленные средства на золотой уровень в сервисе #Специи», — сказали в пресс-службе, добавив, что это позволит рассчитывать на возврат более значительных сумм за совершение интернет-покупок в 500 магазинах.

В компании отметили, что подробные условия данного предложения можно найти на сайте оператора.

По словам коммерческого директора «МегаФона» Влада Вольфсона, увеличенный кэшбэк стал логичным продолжением введенной в марте 2019 года услуги по возврату 20% средств на тарифной линейке «Включайся!», которая оказалась востребована у россиян.

«За прошедшие со старта четыре месяца мы увидели — наши абоненты не только накапливают кэшбэк, но и активно используют эти средства на аксессуары и гаджеты, а также внутри наших сервисов. [...] И сегодня мы увеличиваем процент кэшбэка с 20% до 100% за первый месяц, позволяя всем новым клиентам еще больше экономить на связи», — сказал он.

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