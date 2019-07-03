«МегаФон» наращивает число базовых станций Связь и ИТ

Пенза, 3 июля 2019. PenzaNews. Мобильный оператор «МегаФон», работающий в том числе на территории Пензенской области, лидирует по количеству базовых станции в России по итогам первых пяти месяцев 2019 года. Об этом свидетельствуют данные Роскомнадзора.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

По информации ведомства, с января по май текущего года число базовых станций операторов «большой четверки» в России выросло на 7%, превысив 746 тыс. Из них более 238,5 тыс. принадлежит «МегаФону». У конкурентов этот показатель ниже.

Согласно сведениям Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций, наибольший прирост базовых станций у операторов «большой четверки» за указанный период наблюдается в стандарте LTE. Количество таких объектов выросло на 16% — до более чем 283 тыс.

По числу базовых станций стандарта 4G также лидирует «МегаФон». Оператору принадлежит более 98 тыс. таких объектов. У конкурентов показатели значительно ниже — максимальное число данных станций у каждого из них не превышает 68 тыс.

Как сообщает пресс-служба компании «МегаФон», базовые станции оператора в настоящее время располагаются даже в необычных местах. Так, они есть на Полюсе холода — в городе Верхоянске и селе Томтор в Якутии, где температура воздуха достигает -68°C; на космодроме Восточный в Амурской области; в Олимпийском парке Сочи, где они выполнены в виде пальм; на Кольском полуострове — в тундре на участке, где сходятся дороги в трех направлениях — Мурманск, Териберка и Туманный; а также на берегу Ледовитого океана — в вахтовом поселке Сабетта на полуострове Ямал у Обской губы Карского моря.

По словам директора по техническим инновациям и инфраструктуре «МегаФона» Фредерика Ваносчуйзе, данные Роскомнадзора за пять месяцев 2019 года подтверждают высокие результаты работы по развитию инфраструктуры, благодаря чему удается добиться большого покрытия сети.

«Я рад сообщить, что международная исследовательская компания Ookla уже несколько лет подряд называет «МегаФон» оператором с самым быстрым мобильным интернетом в России, опережающим по этому показателю в полтора раза любого из конкурентов. Это яркое доказательство того, что инвестиции компании в развитие сети, как и работу команды инфраструктуры по ее умной настройке, по достоинству оценивают не только наши клиенты, но и независимые профессионалы рынка в России и по всему миру», — цитирует Фредерика Ваносчуйзе пресс-служба оператора.