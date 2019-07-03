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В Пензе библиотекари помогут горожанам освоить цифровые сервисы

16:32 | 03.07.2019 | Связь и ИТ

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Пенза, 3 июля 2019. PenzaNews. Проект «Цифровой навигатор: скорая помощь», который призван способствовать преодолению трудностей, связанных с освоением современных сервисов, планируется реализовать в библиотеках Пензы. Об этом сообщила директор МБУ «Централизованная библиотечная система города Пензы» Галина Асеева в ходе встречи с мэром Виктором Кувайцевым, состоявшейся в среду, 3 июля.

В Пензе библиотекари помогут горожанам освоить цифровые сервисы. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

По ее словам, предполагается, что библиотекари будут помогать горожанам оплачивать счета через интернет, заказывать путевки и билеты, регистрироваться на портале госуслуг, выбирать лучшие ценовые предложения на специализированных сайтах и записываться к врачу.

Сервис будет работать по принципу «одного окна», а сотрудники учреждений культуры пройдут соответствующее обучение.

Мэр Пензы положительно оценил представленный проект.

«В настоящее время большое внимание уделяется развитию цифровой экономики. Эти перемены должны значительно облегчить жизнь обычных людей, сэкономить их время и деньги. Библиотекари всегда были проводниками в мире книжных знаний, поэтому в современных условиях могут стать еще и навигаторами в мире интернет-пространства», — цитирует Виктора Кувайцева пресс-служба городской администрации.

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