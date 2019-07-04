«Ростелеком» обеспечил бесперебойную трансляцию из пунктов сдачи ЕГЭ Связь и ИТ

Пенза, 4 июля 2019. PenzaNews. «Ростелеком» обеспечил бесперебойную онлайн-трансляцию из пунктов сдачи единого государственного экзамена (ЕГЭ) в основной период, который проходил на территории страны, в том числе в Пензенской области, с 27 мая по 1 июля.

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Как сообщает пресс-служба компании, для сдачи экзаменов было задействовано около 51 тыс. аудиторий в 5 тыс. 713 пунктах проведения ЕГЭ.

Свыше 100 тыс. установленных в них камер отработали без сбоев. Охват аудиторий видеонаблюдением составил 96%.

В самых отдаленных пунктах в труднодоступных местностях велась видеозапись, которая сразу после окончания экзамена передавалась на портал наблюдения с помощью специального программного обеспечения. Всего система видеонаблюдения осуществила 4 млн. 724 тыс. 835 часов трансляций с видеокамер.

За проведением государственной аттестации следили почти 3 тыс. федеральных и около 5 тыс. региональных онлайн-наблюдателей.

Контроль также осуществлялся в московском ситуационном центре по мониторингу экзамена, технологическим партнером которого выступил «Ростелеком». Одновременно до 200 человек в режиме реального времени следили за ходом ЕГЭ, а также просматривали архив видеозаписей.

Кроме того, специалисты провайдера обеспечивали работу программного обеспечения, осуществляли техническую поддержку портала и его защиту от нескольких DDoS-атак мощностью до 10 Гбит/с, которые не повлияли на работоспособность сайта.

Как отметил президент «Ростелекома» Михаил Осеевский, система устойчива к подобного рода атакам, но компания продолжит совершенствовать защиту от внешних воздействий, чтобы в будущем свести к минимуму возможность DDoS.

«Оборудование «Ростелекома» в дни проведения ЕГЭ бесперебойно контролировало весь процесс сдачи экзаменов. Таким образом, наша компания не только технологически участвует в ЕГЭ, но и вносит свой вклад в прозрачность и объективность самой процедуры проведения экзаменов», — сказал он.

Для поддержки пользователей портала была организована бесплатная горячая линия, на которую поступило свыше 4 тыс. звонков. Среднее время ожидания ответа оператора по телефону составило три секунды, разговора — 6 минут 26 секунд.

По электронной почте поступило более 320 обращений, на запросы операторы отвечали в течение шести минут.

Предполагается, что система видеонаблюдения «Ростелекома» продолжит свою работу до окончания дополнительного периода сдачи ЕГЭ — до 20 сентября.