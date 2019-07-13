В Пензе за победу в конкурсе «Цифровой прорыв» поборются почти 150 человек Связь и ИТ

Пенза, 13 июля 2019. PenzaNews. 147 IT-специалистов, дизайнеров и управленцев из Пензенской области и Мордовии отобраны для участия в очном региональном этапе всероссийского конкурса «Цифровой прорыв».

Фото: Pnzreg.ru

Мероприятие в формате 36-часового хакатона стартовало на базе Пензенского государственного технологического университета в субботу, 13 июля, в рамках федерального проекта «Россия — страна возможностей».

За время состязания участники в составе команд от трех до пяти человек должны создать прототипы цифровых решений. Хакатон проходит по трем трекам: «Государственные услуги и управление», «ЖКХ и городская среда», «Транспорт и логистика».

На финальный этап конкурса, который состоится осенью в Казани, будут отобраны 2 тыс. участников из разных регионов России, сообщает пресс-служба правительства Пензенской области.