«Ростелеком» предложил дистанционное управление SIM-картами в умных устройствах Связь и ИТ

Пенза, 15 июля 2019. PenzaNews. «Ростелеком», работающий в том числе в Пензенской области, запустил услугу «М2М Контроль», с помощью которой можно дистанционно управлять SIM-картами в устройствах и датчиках сети М2М и оптимизировать бизнес-процессы при взаимодействии с IoT-оборудованием.

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Как сообщает пресс-служба компании, платформа полностью находится в России, что позволяет предоставлять ее крупному бизнесу и госучреждениям, которым важно территориальное расположение.

«М2М Контроль» делает доступным оперативное изменение или запуск нового функционала под индивидуальные требования заказчиков, в том числе в составе комплексных отраслевых решений. Подключить услугу можно на любой тарифный план «Ростелекома».

Сервис обладает базовым набором функциональности: привязка к определенным устройствам через IMEI (международный идентификатор мобильного оборудования), мониторинг статусов и активности потребляемого трафика, управление SIM-картами, интеграция в системы управления через API (интерфейс программирования приложений).

При подключении услуги «М2М Контроль» от «Ростелекома» всем клиентам предоставляется тестовый период без абонентской платы в течение семи календарных дней. При заказе сервиса на любой тариф до 30 сентября 2019 года абонплата составит 1 рубль в месяц.

Комментируя нововведение, директор по стратегическим проектам «Ростелекома» Данила Бурметьев отметил, что последние исследования рынка в области интернета вещей (IoT) показывают увеличение спроса на автоматизацию бизнес-процессов.

«Все больше компаний предлагают решения типа М2М клиентам самых разных масштабов: от небольших организаций с парой вендинговых автоматов до крупных международных производственных компаний. Платформа «М2М Контроль», помимо базового набора функций управления данными, предлагает совершенно новые возможности — позволяет создать базу для оптимизации бизнес-процессов любой компании», — сказал он.

M2M (Machine-to-Machine, межмашинное взаимодействие) — технология обмена информацией между устройствами через мобильную сеть.