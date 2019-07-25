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В Пензенской области 7,5 тыс. жителей малых сел получили бесплатный Wi-Fi от «Ростелекома»

15:33 | 25.07.2019 | Связь и ИТ

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Пенза, 25 июля 2019. PenzaNews. Примерно 7,5 тыс. жителей малых сел Кузнецкого, Малосердобинского и Шемышейского районов Пензенской области получили возможность бесплатно использовать Wi-Fi от «Ростелекома» благодаря организации 20 новых точек доступа по программе «Устранение цифрового неравенства».

В Пензенской области 7,5 тыс. жителей малых сел получили бесплатный Wi-Fi от «Ростелекома»

Фото: пресс-служба Пензенского филиала ПАО «Ростелеком»

Как сообщает пресс-служба провайдера, для этого компания построила 265 км волоконно-оптических линий связи. Сельчане смогут пользоваться порталом госуслуг, совершать онлайн-покупки, общаться в социальных сетях и мессенджерах.

По словам директора Пензенского филиала ПАО «Ростелеком» Льва Дятлова, места для установки точек доступа выбирали представители местных администраций.

«Опоры с модулями Wi-Fi размещены в центре сел», — пояснил он.

Так, бесплатный беспроводной интернет появился в одном из старинных мордовских сел Шемышейского района Армиево. Возможность подключиться к новой инфраструктуре связи теперь есть, в частности, у одноименного туристического комплекса.

Как отметил глава районной администрации Владимир Фадеев, с приходом оптики жители малых сел могут наравне с городскими жителями пользоваться цифровыми возможностями.

«Новая инфраструктура связи станет базой для подключения к скоростному интернету предпринимателей, государственных и муниципальных учреждений», — отметил он.

По данным «Ростелекома», всего по программе «Устранение цифрового неравенства» компания построила в Пензенской области 132 точки Wi-Fi, а в ближайшее время беспроводной интернет появится еще в 96 селах с численностью населения от 250 до 500 человек.

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