EN
14:07:11 Среда, 31 июля
Дольщики НКО в Пензе Возвращение к родным берегам Ремонт дорог ДТП в Пензе Облик Пензы Опросы Рейтинги Угадай, кто на фото!

«Ростелеком» обеспечит скоростным интернетом соцобъекты в Пензенской области

10:22 | 31.07.2019 | Связь и ИТ

Печать

Пенза, 31 июля 2019. PenzaNews. «Ростелеком» выступит в Пензенской области партнером государства в реализации федерального проекта «Информационная инфраструктура» в рамках национальной программы «Цифровая экономика».

«Ростелеком» обеспечит скоростным интернетом соцобъекты в Пензенской области. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Компания признана победителем аукциона, который проводило министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ.

До конца 2021 года телеком-оператору предстоит протянуть около 1,7 тыс. км высокоскоростных волоконно-оптических линий связи до 192 сел и деревень региона. Это позволит обеспечить 964 социально значимых объекта доступом к цифровым сервисам.

В частности, его получит более 500 фельдшерско-акушерских пунктов, свыше 140 образовательных организаций, органы государственной власти и сельские администрации, подразделения Росгвардии и пожарные части. На первом этапе проекта, в 2019 году, оператор подключит к сети передачи данных 251 учреждение.

Комментируя значимость предстоящей работы, губернатор Пензенской области Иван Белозерцев выразил уверенность в том, что современная инфраструктура связи расширит цифровые возможности для граждан и организаций, а также повысит инвестиционную привлекательность региона.

«С приходом скоростного интернета повысится доступность электронных сервисов и в целом улучшится качество жизни», — сказал глава региона.

В свою очередь директор Пензенского филиала ПАО «Ростелеком» Лев Дятлов отметил, что по мере развития информационных технологий меняется и образ жизни людей.

«Доступ в интернет даст возможность сельчанам более эффективно работать, заниматься бизнесом, получать онлайн-образование и дистанционную медицинскую помощь», — цитирует Льва Дятлова пресс-служба филиала компании.

Загрузка...
Читайте также
В Пензе дан старт областной спартакиаде пенсионеров В Пензенской области намолочено почти 550 тыс. тонн зерна
В Кузнецке двое детей пострадали в ДТП Расширена экспозиция виртуального музея пензенской промышленности
Пензенские общественники выявили свалку в районе Золотаревки Жительница Мокшанского района перевела мошенникам 139 тыс. рублей в надежде на компенсацию
Все новости
Актуальное

2007–2019 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама