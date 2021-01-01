«Ростелеком» обеспечит скоростным интернетом соцобъекты в Пензенской области Связь и ИТ

Пенза, 31 июля 2019. PenzaNews. «Ростелеком» выступит в Пензенской области партнером государства в реализации федерального проекта «Информационная инфраструктура» в рамках национальной программы «Цифровая экономика».

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Компания признана победителем аукциона, который проводило министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ.

До конца 2021 года телеком-оператору предстоит протянуть около 1,7 тыс. км высокоскоростных волоконно-оптических линий связи до 192 сел и деревень региона. Это позволит обеспечить 964 социально значимых объекта доступом к цифровым сервисам.

В частности, его получит более 500 фельдшерско-акушерских пунктов, свыше 140 образовательных организаций, органы государственной власти и сельские администрации, подразделения Росгвардии и пожарные части. На первом этапе проекта, в 2019 году, оператор подключит к сети передачи данных 251 учреждение.

Комментируя значимость предстоящей работы, губернатор Пензенской области Иван Белозерцев выразил уверенность в том, что современная инфраструктура связи расширит цифровые возможности для граждан и организаций, а также повысит инвестиционную привлекательность региона.

«С приходом скоростного интернета повысится доступность электронных сервисов и в целом улучшится качество жизни», — сказал глава региона.

В свою очередь директор Пензенского филиала ПАО «Ростелеком» Лев Дятлов отметил, что по мере развития информационных технологий меняется и образ жизни людей.

«Доступ в интернет даст возможность сельчанам более эффективно работать, заниматься бизнесом, получать онлайн-образование и дистанционную медицинскую помощь», — цитирует Льва Дятлова пресс-служба филиала компании.