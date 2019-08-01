«Ростелеком» предложил решение для управления рекламой на экранах в людных местах Связь и ИТ

Пенза, 1 августа 2019. PenzaNews. «Ростелеком» предложил решение для централизованного управления распределенной сетью рекламно-информационных экранов, установленных на автозаправочных станциях, в ресторанах быстрого питания, торговых центрах, банках и других учреждениях, работающих в том числе на территории Пензенской области.

Фото: пресс-служба ПАО «Ростелеком»

Новая услуга « Ростелеком Экраны », которая может быть подключена на существующем оборудовании заказчика, если оно отвечает необходимым требованиям, призвана повысить эффективность коммуникации с аудиторией за счет демонстрации контента с учетом пола и возраста.

Также она предусматривает возможность анализа отдачи от рекламных кампаний.

«Потребитель перегружен предложениями отображения информации на статических поверхностях, которая воспринимается как фон и декорации. Драйвером продаж является динамический контент, включающий в себя не только рекламную, но и полезную для каждого информацию. Для решения этой задачи мы создали принципиально новый продукт для бизнеса «Ростелеком Экраны», — пояснил руководитель направления продуктового офиса «Телевидение для бизнеса» Виталий Лобанов.

По данным «Ростелекома», в качестве платформенного программного обеспечения для создания новой услуги была выбрана отечественная система Addreality. Используемые инструменты позволяют транслировать таргетированный под аудиторию контент.

Модуль видеоаналитики, который распознает людей, находящихся вблизи цифрового экрана, определяет их половую принадлежность и возраст, можно подключить дополнительно к базовому функционалу. В итоге на экран будет выводиться специально подобранная информация, настроенная под конкретную группу.

Сведения о посетителях выгружаются заказчику в шифрованном и обезличенном виде — в отчетах и графиках: количество людей и время, затраченное ими на просмотр контента.

Комментируя вывод на рынок нового решения для бизнеса, директор по управлению продуктами корпоративного и государственного сегмента «Ростелекома» Денис Рябченков обратил внимание на то, что, как показал опыт провайдера, сервисная модель предоставления услуг является более предпочтительной, чем инвестиции в развитие собственной инфраструктуры и серверных мощностей.

«Услуга «Ростелеком Экраны» предоставляется как раз по отлично зарекомендовавшей себя сервисной модели», — уточнил он.

Предполагается, что благодаря доступным тарифам воспользоваться ею смогут как представители крупного бизнеса, так и малые предприятия.