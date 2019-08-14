Гоблин переведет фильмы для «Ростелекома» Связь и ИТ

Пенза, 14 августа 2019. PenzaNews. Российский писатель, публицист и блогер Дмитрий Пучков, более известный под творческим псевдонимом Гоблин, специально для «Ростелекома» подготовит переводы 11 фильмов, которые будут доступны только абонентам компании, в том числе проживающим в Пензенской области, в сервисе Wink и видеотеке «Интерактивного ТВ».

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Данная работа будет выполнена по заказу провайдера в рамках договора об эксклюзивном сотрудничестве.

По информации «Ростелекома», такой формат взаимодействия переводчика и оператора услуг платного телевидения впервые используется на отечественном рынке.

«Мы рады началу сотрудничества с человеком, чей голос и стиль перевода известны и любимы миллионами кинозрителей в России. Обладая яркой индивидуальностью, Гоблин всегда очень бережно относится к оригиналу, к настоящему языку и стилю авторов кино, что позволяет максимально точно раскрыть дух и малейшие детали картины для русскоязычного зрителя. Это всегда честный перевод — он никогда не сглаживает углы, точно передавая смысл того, что сказано», — отметил директор по контентной политике компании «Ростелеком» Александр Косарим.

В свою очередь Дмитрий Пучков, комментируя сотрудничество с провайдером, пояснил, что принял решение возобновить массовый выпуск фильмов «в правильном переводе».

«Добротные фильмы появляются регулярно, но их непросто найти в потоках информационного шума вокруг блокбастеров. Неслучайно наше сотрудничество началось с «Зеленой книги» — это редкий фильм, в отношении которого сошлись во мнениях и рядовые зрители, и высоколобые критики. Две премии «Оскар» тому подтверждение», — сказал он.

Как сообщает пресс-служба Пензенского филиала ПАО «Ростелеком», в настоящее время абоненты видеосервисов компании уже могут посмотреть картину «Зеленая книга» в переводе Гоблина.

В дальнейшем рассматривается возможность размещения в специальном именном разделе его видеообзоров кино и исторических программ.