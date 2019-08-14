EN
14:47:31 Среда, 14 августа
Дольщики НКО в Пензе Возвращение к родным берегам Ремонт дорог ДТП в Пензе Облик Пензы Опросы Рейтинги Угадай, кто на фото!

Гоблин переведет фильмы для «Ростелекома»

14:30 | 14.08.2019 | Связь и ИТ

Печать

Пенза, 14 августа 2019. PenzaNews. Российский писатель, публицист и блогер Дмитрий Пучков, более известный под творческим псевдонимом Гоблин, специально для «Ростелекома» подготовит переводы 11 фильмов, которые будут доступны только абонентам компании, в том числе проживающим в Пензенской области, в сервисе Wink и видеотеке «Интерактивного ТВ».

Гоблин переведет фильмы для «Ростелекома». Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Данная работа будет выполнена по заказу провайдера в рамках договора об эксклюзивном сотрудничестве.

По информации «Ростелекома», такой формат взаимодействия переводчика и оператора услуг платного телевидения впервые используется на отечественном рынке.

«Мы рады началу сотрудничества с человеком, чей голос и стиль перевода известны и любимы миллионами кинозрителей в России. Обладая яркой индивидуальностью, Гоблин всегда очень бережно относится к оригиналу, к настоящему языку и стилю авторов кино, что позволяет максимально точно раскрыть дух и малейшие детали картины для русскоязычного зрителя. Это всегда честный перевод — он никогда не сглаживает углы, точно передавая смысл того, что сказано», — отметил директор по контентной политике компании «Ростелеком» Александр Косарим.

В свою очередь Дмитрий Пучков, комментируя сотрудничество с провайдером, пояснил, что принял решение возобновить массовый выпуск фильмов «в правильном переводе».

«Добротные фильмы появляются регулярно, но их непросто найти в потоках информационного шума вокруг блокбастеров. Неслучайно наше сотрудничество началось с «Зеленой книги» — это редкий фильм, в отношении которого сошлись во мнениях и рядовые зрители, и высоколобые критики. Две премии «Оскар» тому подтверждение», — сказал он.

Как сообщает пресс-служба Пензенского филиала ПАО «Ростелеком», в настоящее время абоненты видеосервисов компании уже могут посмотреть картину «Зеленая книга» в переводе Гоблина.

В дальнейшем рассматривается возможность размещения в специальном именном разделе его видеообзоров кино и исторических программ.

Загрузка...
Читайте также
В Пензенской области в ходе акции «Живи, лес!» посадят более 70 тыс. деревьев В Пензе на час приостановят движение на участке улицы Кирова
В Колышлейском районе подросток подозревается в угоне машины и мопеда у родственников Жителей Пензы предупредили о снижении напора воды
В пензенской библиотеке составлен каталог, включающий в себя 1,5 тыс. изданий военных лет В Грабово машина сбила девушку-подростка, водитель скрылся
Все новости
Актуальное

2007–2019 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама