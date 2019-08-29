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Цифровые сервисы «Ростелекома» стали доступны жителям частного сектора Каменки и Сердобска

14:57 | 29.08.2019 | Связь и ИТ

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Пенза, 29 августа 2019. PenzaNews. Специалисты «Ростелекома» протянули волоконно-оптические линии связи до микрорайонов частной застройки в двух городах Пензенской области: в Каменке — на Красноармейской улице, а также в Сердобске — на пересечении улиц Мира и Тамбовской.

Цифровые сервисы «Ростелекома» стали доступны жителям частного сектора Каменки и Сердобска. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

По данным компании, новая сеть связи рассчитана на подключение 144 абонентов, которым теперь доступны современные цифровые сервисы.

«С приходом проводного интернета жители частного сектора могут подключить дома полноценный Wi-Fi и заходить в сеть одновременно с разных устройств. Своим абонентам мы предлагаем новый сервис Wink. Он позволяет смотреть фильмы и телеканалы на смартфонах, планшетах и в Smart TV в отличном качестве. С Wink легко управлять просмотром, покупать или брать фильмы в аренду и скачивать контент, чтобы в удобное время смотреть его офлайн», — пояснил директор Пензенского филиала ПАО «Ростелеком» Лев Дятлов.

В свою очередь глава администрации Сердобска Виталий Макаров обратил внимание на то, что доступ в сеть дает жителям возможность искать нужную информацию, получать госуслуги в электронном виде и узнавать новое.

«В Сердобске высокая доля частной застройки. Владельцам индивидуальных домов цифровые сервисы так же необходимы, как и тем, кто живет в многоэтажках. С приходом интернета у жильцов частного сектора появилось больше возможностей для работы и общения», — сказал он.

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе Пензенского филиала ПАО «Ростелеком», жители частных домов могут подключить услуги провайдера как по отдельности, так и в составе пакетов.

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