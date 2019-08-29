Цифровые сервисы «Ростелекома» стали доступны жителям частного сектора Каменки и Сердобска Связь и ИТ

Пенза, 29 августа 2019. PenzaNews. Специалисты «Ростелекома» протянули волоконно-оптические линии связи до микрорайонов частной застройки в двух городах Пензенской области: в Каменке — на Красноармейской улице, а также в Сердобске — на пересечении улиц Мира и Тамбовской.

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По данным компании, новая сеть связи рассчитана на подключение 144 абонентов, которым теперь доступны современные цифровые сервисы.

«С приходом проводного интернета жители частного сектора могут подключить дома полноценный Wi-Fi и заходить в сеть одновременно с разных устройств. Своим абонентам мы предлагаем новый сервис Wink. Он позволяет смотреть фильмы и телеканалы на смартфонах, планшетах и в Smart TV в отличном качестве. С Wink легко управлять просмотром, покупать или брать фильмы в аренду и скачивать контент, чтобы в удобное время смотреть его офлайн», — пояснил директор Пензенского филиала ПАО «Ростелеком» Лев Дятлов.

В свою очередь глава администрации Сердобска Виталий Макаров обратил внимание на то, что доступ в сеть дает жителям возможность искать нужную информацию, получать госуслуги в электронном виде и узнавать новое.

«В Сердобске высокая доля частной застройки. Владельцам индивидуальных домов цифровые сервисы так же необходимы, как и тем, кто живет в многоэтажках. С приходом интернета у жильцов частного сектора появилось больше возможностей для работы и общения», — сказал он.