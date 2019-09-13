«МегаФон» достиг скорости 2,46 Гбит/с на 5G-смартфоне Связь и ИТ

Пенза, 13 сентября 2019. PenzaNews. Компания «МегаФон», оказывающая услуги связи в том числе на территории Пензенской области, зафиксировала рекордный показатель скорости — 2,46 Гбит/с — при тестировании работы стандарта 5G в России. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой оператора.

Фото: пресс-служба компании «МегаФон»

«В ходе эксперимента на современных смартфонах проводились передача данных и пакетных соединений, загрузка файлов, голосовые и видеозвонки», — поясняется в пресс-релизе.

В нем уточняется, что тестирование осуществлялось с использованием базовой станции Nokia AirScale и смартфонов Sony с чипсетом Qualcomm Snapdragon.

«Достижение скорости 2,46 Гбит/с — важный рубеж для развития технологии 5G в России. Это лучший на сегодня результат в стране, к тому же, продемонстрированный на обычных смартфонах», — отметил директор по инфраструктуре и техническим инновациям «МегаФона» Фредерик Ваносчуйзе.

В свою очередь вице-президент Nokia в регионе Восточная Европа Деметрио Руссо обратил внимание на то, что технология 5G стремительно завоевывает признание в мире.

«Тест с «МегаФоном» — еще один важный шаг к созданию экосистемы 5G в России», — сказал он.

Комментируя проведенный эксперимент, генеральный директор Sony Mobile Communications Rus Шиничи Танака выразил мнение, что полученные результаты позволяют выйти на новый уровень коммерческого внедрения 5G-продуктов и сервисов.

При этом вице-президент по развитию бизнеса Qualcomm Europe Юлия Клебанова пояснила, что компания гордится оказанной «МегаФону» и Sony поддержкой.

«Этот тест — еще одна важная веха на пути коммерциализации технологии 5G», — уточнила она.

5G — современный стандарт связи со скоростью передачи данных от 1 Гбит/с и минимальным откликом. Позволяет развивать беспилотный транспорт, «умные» дома и города, дистанционную медицину, искусственный интеллект, дополненную и виртуальную реальности.

В настоящее время развернуто 35 коммерческих сетей 5G в 20 странах мира, в том числе в Финляндии, Южной Корее, Китае, США, Великобритании и Германии. В России основной этап внедрения стандарта 5G должен завершиться к 2024 году.

«МегаФон» неоднократно демонстрировал возможности 5G в России в 2019 году: в июне, когда состоялся первый международный видеозвонок из Санкт-Петербурга в Хельсинки, а также в августе при проведении киберcпортивного турнира по Dota2.