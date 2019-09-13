Абонентам «Ростелекома» стали доступны 4K-телеканалы Связь и ИТ

Пенза, 13 сентября 2019. PenzaNews. Абоненты «Ростелекома», в том числе проживающие в Пензенской области, получили возможность смотреть телеканалы в формате 4K (Ultra HD) в сервисе Wink и «Интерактивном ТВ».

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Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе Пензенского филиала ПАО «Ростелеком», в настоящее время пользователям сервисов провайдера в зависимости от подключенного пакета доступны телеканалы: Ultra HD Cinema, Eurosport 4K, Insight UHD и Russian Extreme Ultra.

Для их просмотра необходим телевизор с поддержкой формата 4K. При стандартном домашнем подключении также требуется соответствующая телевизионная приставка.

Без приставки контент сверхвысокой четкости можно смотреть с помощью приложения Wink в Smart TV, мобильного приложения или видеопортала Wink.rt.ru.

По данным провайдера, запуску телеканалов в формате 4K предшествовало углубленное тестирование вещания, которое подтвердило корректность передачи картинки сверхвысокой четкости. В перспективе их количество планируется увеличить.