«МегаФон» запустил приложение «Антивзлом Бизнес» Связь и ИТ

Пенза, 23 сентября 2019. PenzaNews. «МегаФон» запустил приложение «Антивзлом Бизнес», с помощью которого корпоративным клиентам, в том числе работающим на территории Пензенской области, предлагается защитить данные от основных видов мобильных кибератак.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

По данным пресс-службы компании, в нем предусмотрена единая консоль мониторинга угроз и управления доступом к данным с гибкой настройкой уровня защиты, возможностью в реальном времени отслеживать кибератаки и блокировать доступ к корпоративной информации с зараженных устройств отдельных сотрудников.

Как отметил директор по маркетингу корпоративного бизнеса ПАО «МегаФон» Павел Захаров, в настоящее время задачи оператора связи не ограничиваются обеспечением звонков, SMS и интернета.

«Мы рады первыми предложить сегменту крупных корпоративных клиентов не просто антивирус с консолью настройки политик, а первое решение, позволяющее гибко управлять параметрами защиты мобильных устройств не только от вредоносных файлов, но и от сложных сетевых атак, фишинга и уязвимостей нулевого дня, информацию для обнаружения которых предоставляет наш партнер — компания Check Point», — пояснил он.

Павел Захаров выразил уверенность в том, что услуга «Антивзлом Бизнес» будет востребована в банковской сфере, интернет-торговле, ритейле и других отраслях, представители которых стремятся избежать рисков, связанных с утечкой служебной или конфиденциальной информации через смартфоны сотрудников.

В свою очередь глава представительства Check Point Software Technologies в России и СНГ Василий Дягилев обратил внимание на то, что, по статистике, на мобильных устройствах хранится намного больше конфиденциальной, деловой и личной информации, чем на персональных компьютерах.

«Однако, в отличие от ПК, современные смартфоны намного более уязвимы к кибератакам. Как следствие, каждая компания рано или поздно столкнется со взломом мобильных устройств своих сотрудников», — сказал он, добавив, что это может обернуться серьезными потерями.

«Антивзлом Бизнес» является достойным ответом на эту проблему, позволяя надежно защитить корпоративные данные и предотвратить последствия их хищения злоумышленниками. С его помощью удобно следить за началом и развитием кибератаки в реальном времени и оперативно принимать меры до того, как случится непоправимое», — подчеркнул он.

Приложение «Антивзлом Бизнес» дополнило линейку продуктов по кибербезопасности, которая включает в себя услуги «Антивзлом», «Защита баз данных» и «Защита от DDoS-атак». Все они разработаны с привлечением экспертов в области информационной безопасности. Помимо Check Point, партнерами оператора выступают «Гарда Технологии» (входит в «ИКС Холдинг») и Arbor Networks, которое является подразделением NetScout Systems.