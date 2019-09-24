«Ростелеком» представил в Пензе решения для защиты от киберугроз Связь и ИТ

Пенза, 24 сентября 2019. PenzaNews. Специалисты «Ростелекома» провели в Пензе бизнес-семинар, в ходе которого обозначили основные виды сетевых угроз и познакомили представителей государственных и коммерческих структур со способами защиты информационных активов.

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Обращаясь к присутствующим, директор Пензенского филиала ПАО «Ростелеком» Лев Дятлов отметил, что набор решений для обеспечения информационной безопасности зависит от сферы деятельности, масштаба организации и потенциального ущерба, который может понести компания.

В свою очередь директор по развитию бизнеса по информационной безопасности макрорегионального филиала «Волга» ПАО «Ростелеком» Алексей Богданов пояснил, что в условиях глобальной цифровизации защита от киберугроз становится приоритетной задачей, причем атакам подвержены и крупные предприятия, и субъекты МСП.

В подтверждение своих слов он привел данные, полученные центром мониторинга Solar JSOC: только за последний год зафиксировано более 700 тыс. компьютерных атак, на 20% выросла доля критических инцидентов, киберпреступники усложняют вредоносное ПО и наращивают темпы его создания, стремясь получить контроль над инфраструктурой и финансами.

Он добавил, что почти половина всех инцидентов происходит по вине пользователей, поскольку большинство сложных целенаправленных кибератак начинаются с фишинга; а также отмечается значительный рост числа DDoS-атак.

«Для полноценной защиты информационных активов от сетевых угроз предприятиям необходимы решения, которые обеспечат комплексную безопасность. В этом помогут сервисы «Ростелекома», — сказал Алексей Богданов.

В ходе семинара специалисты пензенских компаний получили информацию о принципах работы управляемых сервисах кибербезопасности Solar MSS, которые призваны обеспечить базовую защиту сетевого периметра, корпоративной электронной почты и веб-приложений от сетевых атак. По данным провайдера, в отличие от стандартных проектов они не требуют капитальных вложений, серьезных временных и человеческих затрат.

Отдельное внимание было уделено вопросам мониторинга, реагирования и расследования инцидентов информационной безопасности, которые обеспечивают аналитики центра Solar JSOC. Также на его базе оказываются услуги по проверке устойчивости организаций к кибератакам, эксплуатации и администрированию систем защиты.

В продолжение темы ведущий бизнес-аналитик «Ростелеком-Солар» Ольга Исаева представила решение Solar webProxy для контроля доступа сотрудников к приложениям и веб-ресурсам.

«Сервис поможет организациям отслеживать деятельность сотрудников в интернете. Такая практика повышает трудовую дисциплину, развивает культуру информационной безопасности при обращении с конфиденциальными данными и снижает риски заражения корпоративной инфраструктуры вредоносным ПО», — сказала она.