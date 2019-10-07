Типовое решение «Ростелекома» по безопасности при работе с биометрией согласовано ФСБ Связь и ИТ

Пенза, 7 октября 2019. PenzaNews. Компания «Ростелеком», работающая в том числе на территории Пензенской области, стала первой организацией, получившей положительное заключение ФСБ России на типовое решение по безопасности при обработке биометрических данных. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой провайдера.

Фото: пресс-служба ПАО «Ростелеком»

Соответствующее письмо направлено в лицензированную лабораторию компании «КриптоПро».

По данным «Ростелекома», типовое решение позволяет выполнить требования регулятора на этапах регистрации биометрических данных и удаленной идентификации. Получение положительного заключения ФСБ России стало результатом тематических исследований, которые оператор и «КриптоПро» завершили в августе.

Как отметил директор департамента финансовых технологий Банка России Иван Зимин, единая биометрическая система является одной из первых цифровых инфраструктурных платформ, требующих от всех участников взаимодействия внедрения сложных технических решений, в том числе по обеспечению информационной безопасности (ИБ).

Он выразил уверенность в том, что типовое решение позволит банкам снизить расходы и значительно сократить время на выполнение требований в сфере ИБ.

По словам директора по цифровой идентичности «Ростелекома» Ивана Берова, провайдер заботится о том, чтобы кредитно-финансовые учреждения смогли выполнить требования регулятора в установленные законом сроки.

«Типовое решение «Ростелекома» может использоваться в инфраструктуре банков и позволяет финансовым организациям взаимодействовать с единой биометрической системой в полном соответствии с требованиями безопасности», — подчеркнул он.

В свою очередь заместитель генерального директора компании «КриптоПро» Станислав Смышляев обратил внимание на то, что получение положительного заключения ФСБ на типовое решение «Ростелекома» является важной вехой в развитии единой биометрической системы.

«Это решение позволяет проводить как регистрацию биометрических данных, так и удаленную идентификацию и аутентификацию в полном соответствии с требованиями ранее согласованного с ФСБ России системного проекта и методических рекомендаций Банка России. При его разработке и исследованиях были решены сложнейшие задачи, которые позволили в полном объеме выполнить требования регулятора», — пояснил он.

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Единая биометрическая система создана по инициативе Банка России и Минкомсвязи РФ. Является одним из ключевых элементов механизма удаленной идентификации, которая позволяет гражданам дистанционно получать финансовые услуги.

В соответствии с распоряжением правительства страны №293-р от 22 февраля 2018 года, оператором системы является «Ростелеком».

Удаленная идентификация происходит с помощью биометрических данных, логина и пароля портала госуслуг. За безопасность сбора данных несут ответственность банки, которые регистрируют граждан, за безопасность их хранения — «Ростелеком». Компания «КриптоПро» обеспечивает криптографические средства защиты информации и анализ безопасности созданного решения.

Внедрением типового решения занимаются авторизованные интеграторы, которые встраивают его в инфраструктуру банков.