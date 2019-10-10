Иван Зима назначен и.о. директора макрорегионального филиала «Волга» ПАО «Ростелеком» Связь и ИТ

Пенза, 10 октября 2019. PenzaNews. Иван Зима назначен исполняющим обязанности директора макрорегионального филиала «Волга» ПАО «Ростелеком», объединяющего 12 подразделений компании в Кировской, Нижегородской, Оренбургской, Пензенской, Самарской, Саратовской, Ульяновской областях, Удмуртии, Чувашии, Марий Эл, Мордовии и Татарстане.

Фото: пресс-служба ПАО «Ростелеком»

Он работает в отрасли связи с 1998 года. Прошел путь от ведущего инженера филиала до старшего вице-президента по развитию сетей связи «Ростелекома».

«Под его руководством реализованы в том числе такие проекты, как видеонаблюдение за выборами президента России в 2012 году и создание магистрального сегмента телекоммуникационной сети для обеспечения услугами связи Олимпийских игр в Сочи. С мая 2014 года Иван Зима занимал должность генерального директора ООО «Миранда-медиа». За время его работы в Республике Крым выполнена задача по созданию телекоммуникационной компании», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе ПАО «Ростелеком».

В компании пояснили, что ранее возглавлявший МРФ «Волга» Дмитрий Проскура, который в 2019 году вошел в число победителей конкурса управленцев «Лидеры России», назначен вице-президентом «Ростелекома» по цифровизации промышленности.

«На этой позиции он будет отвечать за реализацию приоритетных проектов в области разработки и внедрения цифровых технологий для компаний ключевых отраслей российской экономики», — сказали в пресс-службе.

Комментируя назначение Дмитрия Проскуры на новый пост, президент «Ростелекома» Михаил Осеевский обратил внимание на то, что цифровизация промышленности связана с синергией новых технологий и инфраструктурой провайдера в таких направлениях, как аналитика больших данных и машинное обучение, искусственный интеллект и интернет вещей, облачные вычисления и «умное» производство.

«Новая должность дает Дмитрию Проскуре возможность максимально эффективно реализовать опыт управления и постоянное стремление к инновациям для решения амбициозной задачи комплексного внедрения информационных технологий», — сказал президент компании.