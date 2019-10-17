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Цифровые сервисы в пензенском «Доме Вероники» помогут молодым инвалидам в учебе и работе

17:33 | 17.10.2019 | Связь и ИТ

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Пенза, 17 октября 2019. PenzaNews. Компьютерный класс, обустроенный в пензенском пансионате «Дом Вероники», на базе которого молодые люди с инвалидностью учатся жить самостоятельно и получают новые знания, обеспечен высокоскоростным интернетом. Об этом сообщил пресс-секретарь Пензенского филиала ПАО «Ростелеком» Алексей Макаров.

Цифровые сервисы в пензенском «Доме Вероники» помогут молодым инвалидам в учебе и работе. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«С помощью интернета ребята с ограниченными возможностями здоровья, проживающие в пансионе и районах области, смогут проходить обучение по разработанной специально для них программе, сдавать тестирование и удаленно работать в различных компаниях», — написал он на своей странице в Facebook.

Алексей Макаров отметил, что одним из партнеров обучающего проекта, реализовать который поможет современная оптическая инфраструктура связи, выступила интернет-бухгалтерия «Мое дело».

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