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«Ростелеком» предложил подписаться на коллекцию Wink и получить интернет в подарок

12:31 | 23.10.2019 | Связь и ИТ

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Пенза, 23 октября 2019. PenzaNews. Жители Пензенской области получили возможность подписаться на коллекцию контента на цифровой платформе Wink от «Ростелекома» на специальных условиях в рамках акции «Все вместе», срок действия которой ограничен.

«Ростелеком» предложил подписаться на коллекцию Wink и получить интернет в подарок. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе Пензенского филиала ПАО «Ростелеком», благодаря пакету «Для развлечений везде» три услуги доступны по цене одной.

«За 680 рублей в месяц в дополнение к богатой коллекции контента от Wink абонент получает домашний интернет на максимальных скоростях, мобильную связь с безлимитными звонками на номера внутри сети и интернетом», — пояснили в компании, добавив, что также для участников акции действуют специальные условия на аренду оборудования.

В пресс-службе подчеркнули, что при оформлении подписки на Wink смотреть телеканалы и фильмы можно на различных экранах — на домашнем телевизоре, смартфоне, планшете, ноутбуке и компьютере.

«Для новой акции создана коллекция из лучшего телевизионного и киносериального контента. Телевизионную часть представляют более 180 наименований, включая самые популярные в России неэфирные каналы. Кроме того, в акционную библиотеку входит свыше 3 тыс. кинофильмов и эпизодов сериалов разных жанров, стран и лет, популярные российские блокбастеры и сериалы от ведущих отечественных студий, кино и мультфильмы для детей», — уточнили в филиале.

По словам вице-президента по работе с массовым сегментом «Ростелекома» Дианы Самошкиной, во все времена людям нужны простые человеческие впечатления и яркие эмоции.

«Сегодня с помощью цифровых технологий их можно доставить на любой экран и в любое место. Требования к качеству и разнообразию медийного контента постоянно растут. Мы развиваем Wink как цифровую платформу впечатлений, в которой объединили лучшее от цифрового телевидения и онлайн-кинотеатра и добавили множество интерактивных функций. В Wink каждый может найти себе развлечение по интересам — посмотреть добрую комедию или забористый боевик, любимый телеканал в HD, мультфильм или познавательную ленту», — сказала она.

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