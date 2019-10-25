МТС обеспечила контроль за бесперебойной работой пензенских электросетей Связь и ИТ

Пенза, 25 октября 2019. PenzaNews. МТС обеспечила круглосуточный мониторинг состояния линий электропередач филиала «Россети Волга» (бренд ПАО «МРСК Волги») – «Пензаэнерго», что позволило значительно сократить время устранения обрывов в результате аварий и оптимизировать режим работы выездных сотрудников. Об этом говорится в сообщении пресс-службы оператора, поступившем в ИА «PenzaNews».

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В нем поясняется, что на высоковольтных проводах, обеспечивающих электроэнергией крупные предприятия и ряд населенных пунктов Пензенской области, установлено более 4,5 тыс. «умных» приборов учета с SIM-картами МТС.

«Оборудование в режиме реального времени контролирует уровень напряжения в сети и показатели качества поставляемой электроэнергии. В случае изменения показателей ремонтные бригады могут выезжать сразу на место предполагаемой аварии, не тратя время на объезд большой территории при поиске проблемного участка сети», — добавляется в пресс-релизе.

Кроме того, как подчеркивается в тексте, оснащенные SIM-картами устройства ведут точный учет потребленных энергоресурсов, что позволяет повысить прозрачность расчетов с конечными потребителями и вовремя обнаружить попытки мошенничества.

Как отметил директор филиала МТС в Пензенской области Павел Плясенко, подобные технологии, действующие на базе интернета вещей, являются универсальными и могут успешно применяться практически в любом бизнесе.

«С их помощью можно контролировать выездных сотрудников, мониторить любое удаленное производство, обеспечивать надежное хранение урожая, следить за маршрутами и техническим состоянием служебного транспорта. Интернет вещей можно назвать фундаментом цифровизации любого предприятия, и судя по тому, что спрос на эту услугу среди наших пензенских клиентов вырос за последний год почти в три раза, пензенский бизнес к цифровизации уже готов», — сказал он.