«МегаФон» представил мобильное приложение для управления виртуальной АТС Связь и ИТ

Пенза, 7 ноября 2019. PenzaNews. «МегаФон» запустил мобильное приложение для управления сервисом «Виртуальная АТС», которым могут воспользоваться корпоративные клиенты, в том числе проживающие в Пензенской области. Это следует из сообщения пресс-службы компании, которое поступило в ИА «PenzaNews».

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В нем уточняется, что в приложении, которое доступно для скачивания в App Store и Google Play, можно смотреть статистику звонков, менять настройки распределения вызовов, а также анализировать эффективность работы колл-центра.

«Услуга «Виртуальная АТС» разработана специально для малого и среднего бизнеса, исходя из тех задач, которые часто стоят перед руководителями компаний: автоматизировать обработку звонков клиентам, быть всегда на связи, повысить уровень лояльности, предоставляя качественную обратную связь. Сервис позволяет вести запись разговоров, отслеживать статистику принятых и непринятых звонков, настраивать уведомления о пропущенных вызовах через SMS, e-mail или Telegram, установить персональное голосовое приветствие и многое другое», — поясняется в пресс-релизе.

Комментируя запуск приложения, директор по маркетингу корпоративного бизнеса «МегаФона» Павел Захаров отметил, что эффективная работа с клиентами является один из ключевых факторов развития любой компании.

«Виртуальная АТС» от «МегаФона» позволяет решить эту задачу, оптимизируя входящие вызовы так, чтобы ни один из клиентских звонков не остался без ответа. С новым приложением для Android и iOS работать с корпоративной телефонией стало еще удобнее — теперь пульт управления «Виртуальной АТС» всегда находится с вами», — сказал он.