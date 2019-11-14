EN
23:48:27 Четверг, 14 ноября
Дольщики НКО в Пензе Возвращение к родным берегам Ремонт дорог ДТП в Пензе Облик Пензы Опросы Рейтинги Угадай, кто на фото!

«Ростелеком» отменил плату за звонки с таксофонов на мобильные телефоны

17:06 | 14.11.2019 | Связь и ИТ

Печать

Пенза, 14 ноября 2019. PenzaNews. «Ростелеком» отменил плату за внутризоновые и междугородные звонки на мобильные номера российских операторов с таксофонов универсальной услуги связи (УУС), которых в Пензенской области насчитывается 1 тыс. 529. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе компании.

«Ростелеком» отменил плату за звонки с таксофонов на мобильные телефоны

Фото: пресс-служба Пензенского филиала ПАО «Ростелеком»

В целом по стране оператор обеспечивает функционирование 148 тыс. таксофонов УУС, которые установлены в 131 тыс. населенных пунктов, 80% из них — поселки, села, деревни, станицы и аулы с населением менее 500 человек.

Как отметил президент «Ростелекома» Михаил Осеевский, компания планомерно повышает доступность универсальных услуг связи.

Он напомнил, что с 1 июня гражданам предоставлена возможность бесплатно и без таксофонной карты позвонить на любой стационарный телефон в стране.

«С 1 ноября новый шаг — обнуление тарифов на звонки на мобильные телефоны любых российских операторов. Еще ранее мы отменили плату за доступ в интернет в точках Wi-Fi, которые установлены в малых сельских населенных пунктах. Уверен, что востребованность универсальных услуг станет еще больше и они помогут сельским жителям бесплатно решать максимум житейских задач — от звонков родным и близким до работы с порталом госуслуг», — сказал Михаил Осеевский.

Таксофоны УУС во многих отдаленных и труднодоступных населенных пунктах нередко являются единственным средством связи. Значительную часть трафика с них составляют звонки в экстренные службы, включая скорую помощь, полицию и МЧС.

Загрузка...
Читайте также
Проект «Вечерний музей» позволит пензенцам посетить картинную галерею после работы Жительнице Пензы Анне Капустиной исполнился 101 год
В Пензе награждены лауреаты конкурса «Моя малая родина в истории страны» Проект бюджета Пензы на 2020 год подготовлен с дефицитом в 216 млн. рублей
Выставка-ярмарка «Мир книг на пензенской земле» пройдет с 20 по 24 ноября В Пензе пенсионер подозревается в краже женской куртки из магазина
Все новости
Актуальное

2007–2019 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама