«Ростелеком» отменил плату за звонки с таксофонов на мобильные телефоны Связь и ИТ

Пенза, 14 ноября 2019. PenzaNews. «Ростелеком» отменил плату за внутризоновые и междугородные звонки на мобильные номера российских операторов с таксофонов универсальной услуги связи (УУС), которых в Пензенской области насчитывается 1 тыс. 529. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе компании.

Фото: пресс-служба Пензенского филиала ПАО «Ростелеком»

В целом по стране оператор обеспечивает функционирование 148 тыс. таксофонов УУС, которые установлены в 131 тыс. населенных пунктов, 80% из них — поселки, села, деревни, станицы и аулы с населением менее 500 человек.

Как отметил президент «Ростелекома» Михаил Осеевский, компания планомерно повышает доступность универсальных услуг связи.

Он напомнил, что с 1 июня гражданам предоставлена возможность бесплатно и без таксофонной карты позвонить на любой стационарный телефон в стране.

«С 1 ноября новый шаг — обнуление тарифов на звонки на мобильные телефоны любых российских операторов. Еще ранее мы отменили плату за доступ в интернет в точках Wi-Fi, которые установлены в малых сельских населенных пунктах. Уверен, что востребованность универсальных услуг станет еще больше и они помогут сельским жителям бесплатно решать максимум житейских задач — от звонков родным и близким до работы с порталом госуслуг», — сказал Михаил Осеевский.

Таксофоны УУС во многих отдаленных и труднодоступных населенных пунктах нередко являются единственным средством связи. Значительную часть трафика с них составляют звонки в экстренные службы, включая скорую помощь, полицию и МЧС.