«Ростелеком» объявил конкурс журналистов и блогеров «Вместе в цифровое будущее» Связь и ИТ

Пенза, 20 ноября 2019. PenzaNews. «Ростелеком» объявил о старте конкурса региональных журналистов и блогеров «Вместе с цифровое будущее», к участию в котором приглашены в том числе представители Пензенской области.

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«В этом году участие в проекте вновь подтвердила компания NEC. Инициативу «Ростелекома» поддержало также информационное агентство ТАСС. Благодаря сотрудничеству с лидерами IT- и медиаиндустрии конкурс выходит на девятый виток своего развития. Из нововведений — несколько спецноминаций и обновленный сайт конкурса, который стал информативнее и удобнее как для участников, так и для членов жюри», — пояснила директор по внешним коммуникациям ПАО «Ростелеком» Кира Кирюхина.

Заявленные участниками работы должны быть опубликованы в период с 1 апреля 2019 года по 31 марта 2020 года включительно.

Предусмотрены номинации «Печатная пресса», «Радио и телевидение», «Интернет-СМИ и информационные агентства» и «Социальные медиа».

Кроме того, будет действовать три специальные номинации: «Кибербезопасность», которую поддержит «Ростелеком», «Цифровая экономика» (ТАСС) и «5G» (компания NEC).

Как отметил генеральный директор АО «НЭК Нева Коммуникационные Системы» Хироши Кавада, компания впервые выступила партнером конкурса в 2017 году.

«Тогда нам удалось заинтересовать сообщество журналистов и блогеров и мотивировать их на написание не только высокопрофессиональных, но и креативных материалов в отрасли, в которой не так просто быть нестандартным. Для нас важно, чтобы телекоммуникационный рынок и рынок IT-отрасли в России активно и качественно развивался, а такие мероприятия, безусловно, способствуют популяризации новых технологий. Мы хотим найти и поддержать свежие умы, готовые доступно и интересно рассказывать об инновационных технологических решениях», — сказал он.

Предполагается, что конкурс «Вместе в цифровое будущее» пройдет в два этапа — на региональном и федеральном уровнях.

Победителей определят эксперты телекоммуникационного рынка, интернет-отрасли и медийного сообщества.

В жюри федерального этапа вошли руководитель направления «Цифровая экономика» информационного агентства ТАСС Ирина Ли, обозреватель «Российской газеты» Юлия Кривошапко, PR-директор АО «НЭК Нева Коммуникационные Системы» Ольга Левкова, а также представители ПАО «Ростелеком» — вице-президент по информационной безопасности Игорь Ляпунов и директор по внешним коммуникациям Кира Кирюхина.