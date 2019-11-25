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«Ростелеком» завершил очередной этап создания телеком-инфраструктуры в «Новых берегах»

18:23 | 25.11.2019 | Связь и ИТ

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Пенза, 25 ноября 2019. PenzaNews. «Ростелеком» завершил очередной этап работ, направленных на создание оптической инфраструктуры связи для арт-поместья «Новые берега», строительство которого в селе Богословка ведет автономная некоммерческая организация содействия социальной адаптации личности «Квартал Луи». Об этом сообщил пресс-секретарь Пензенского филиала ПАО «Ростелеком» Алексей Макаров.

«Ростелеком» завершил очередной этап создания телеком-инфраструктуры в «Новых берегах». Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Специалисты компании сделали врезку оптической линии связи в распределительную муфту. Работы выполнены с помощью специального аппарата для сварки волокон», — написал он на своей странице в Facebook в понедельник, 25 ноября.

Алексей Макаров добавил, что в техническом помещении шестиквартирного дома смонтирован узел доступа в интернет, а также проведены пусконаладочные работы.

«На этой неделе планируем начать подключение цифровых сервисов, чтобы жители поселка начали пользоваться ими сразу после переезда», — пояснил представитель «Ростелекома».

Он напомнил, что коттеджный поселок «Новые берега» предназначен для проживания молодых людей с различными формами инвалидности и социально активных людей, оказавшихся в сложной ситуации.

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