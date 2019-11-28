Запущена логистическая платформа «МегаФон-Карго» Связь и ИТ

Пенза, 28 ноября 2019. PenzaNews. Представители пензенского бизнеса получили возможность оценить функционал цифровой платформы «МегаФон-Карго», которая представляет собой автоматизированный сервис с электронным документооборотом, позволяющий отправлять грузы любого масштаба по всей России. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе ПАО «МегаФон».

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«Платформа формирует объективный рейтинг перевозчиков и автоматически сравнивает стоимость услуг различных транспортных компаний, позволяя организовать совместную доставку. Благодаря таким решениям, как «Контроль кадров», «Контроль автопарка» и «Контроль грузов», перевозку можно отслеживать в режиме реального времени. Также сервис позволяет подписывать доверенность и транспортную накладную с помощью мобильной электронной подписи», — пояснили в компании, добавив, что разработчиком платформы является Mail.ru Group.

В пресс-службе отметили, что стоимость сервиса зависит от потребностей грузовладельца и выбранного пакета опций.

«После регистрации в системе предоставляется бесплатный тестовый период с неограниченным функционалом на 10 заявок на отправление грузов. Предложение для крупного бизнеса включает в себя индивидуальную проработку интеграции транспортной платформы с внутренними учетными системами компании-клиента», — сказали в компании.

По словам руководителя по IoT «МегаФона» Павла Иванченко, новая платформа сочетает в себе элементы TMS-системы, маркетплейса, агрегатора и облачного сервиса.

« МегаФон-Карго » обеспечивает сквозной процесс транспортной логистики, интеграцию с учетной и складской системами, транспортными и страховыми компаниями. Логистическая платформа не берет на себя роль экспедитора, а создает удобную для работы систему, которая позволяет сэкономить до 40% на транспортировках и сократить в два раза трудозатраты логистов на поиск и проверку благонадежности транспортной компании», — пояснил он.

В свою очередь управляющий директор «Mail.ru Цифровые технологии» Павел Гонтарев обратил внимание на то, что практики, накопленные в интернет-среде, могут быть полезны для компаний из традиционных отраслей, в том числе из сферы грузоперевозок.

«В ходе работы над платформой «МегаФон-Карго» была задействована технологическая база Mail.ru Group и обширный опыт разработки высоконагруженных сервисов. Объединение усилий ведущих игроков интернет- и телеком-рынков, а также логистических операторов даст новый уровень качества нашим заказчикам», — отметил он.