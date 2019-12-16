«МегаФон» предложил организовать обзвон клиентов с помощью робота Связь и ИТ

Пенза, 16 декабря 2019. PenzaNews. «МегаФон» запустил для корпоративных клиентов, в том числе осуществляющих деятельность в Пензенской области, новое облачное решение «Интеллектуальная обработка вызовов» на базе технологии искусственного интеллекта.

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Система с голосовым роботом призвана помочь бизнесу автоматизировать работу с клиентами — совершать их обзвон и принимать звонки без привлечения операторов.

«Запуск услуги осуществлен на базе решения технологического партнера Neuro.net. Голосовой робот имеет уникальную систему построения диалогов и обучения с использованием нейронных сетей», — говорится в пресс-релизе, распространенном пресс-службой компании «МегаФон».

В нем поясняется, что в работе используется алгоритм обработки естественного языка (Natural Language Processing, NLP-алгоритм), способный обучаться на небольшом объеме данных, а за счет собственного MRCP-решения робот делает короткие паузы в диалогах, и умная система реагирует на прерывание разговора собеседником.

Комментируя запуск нового сервиса, руководитель по интеллектуальным и цифровым продуктам для корпоративного бизнеса «МегаФона» Олег Алексеев отметил, что беседу с роботом практически невозможно отличить от общения с живым человеком.

«Речь естественна. Робот может поддержать разговор любого уровня сложности и длительности. Он умеет делать паузы, когда это необходимо. Система начинает распознавать каждую фразу абонента с первых слов и может выдавать ответ уже спустя 700 миллисекунд после того, как собеседник замолчал. Это рекордный показатель на рынке», — сказал он.

Олег Алексеев также обратил внимание на то, что робот может работать с любыми клиентскими сценариями, а не только с типовыми.

«При этом процесс его обучения занимает от двух до четырех недель, что в разы быстрее, чем у других подобных продуктов на рынке», — добавил он.

По информации оператора, корпоративным клиентам предлагается решение под ключ, когда клиент платит фиксированную стоимость, исходя из количества отработанных роботом минут. В тарифное предложение входит стоимость телефонии, разработка скрипта, запись реплик профессиональными дикторами, обучение робота, интеграция решения с системами заказчика, тестирование, анализ и дополнительное обучение робота. Минимальный тариф включает в себя 100 тыс. минут, максимальный — 2 млн. минут и более.