Информация о проекте «БКАД» стала доступна в приложении «Госуслуги.Дороги» Связь и ИТ

Пенза, 20 декабря 2019. PenzaNews. Информация о реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» («БКАД»), в том числе на территории Пензенской области, стала доступна в мобильном приложении «Госуслуги.Дороги», которое разработано министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России.

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В настоящее время в приложении размещены сведения о дорогах, включенных в нацпроект «БКАД» на 2019 год во всех субъектах РФ, кроме Москвы и Санкт-Петербурга.

После выбора конкретного участка отображается информация о его протяженности, заказчике, подрядной компании, датах начала и окончания работ, показываются фотографии до и после ремонта, а также отзывы пользователей.

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Все объекты маркированы цветом. Зеленым отмечены те, работы на которых завершены — контракт выполнен, и произведены расчеты с исполнителем; желтым — места, где ремонт еще продолжается; серым — участки, где он только предстоит.

Для того, чтобы поставить оценку и разместить свой комментарий, необходимо пройти авторизацию через портал государственных услуг.

Как сообщает пресс-служба Минкомсвязи России, в 2020 году мобильное приложение, посвященное проекту «БКАД», будет интегрировано в основное приложение «Госуслуги».