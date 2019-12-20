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Информация о проекте «БКАД» стала доступна в приложении «Госуслуги.Дороги»

16:18 | 20.12.2019 | Связь и ИТ

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Пенза, 20 декабря 2019. PenzaNews. Информация о реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» («БКАД»), в том числе на территории Пензенской области, стала доступна в мобильном приложении «Госуслуги.Дороги», которое разработано министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России.

Информация о проекте «БКАД» стала доступна в приложении «Госуслуги.Дороги»

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Скачать его можно в магазинах App Store и Google Play.

В настоящее время в приложении размещены сведения о дорогах, включенных в нацпроект «БКАД» на 2019 год во всех субъектах РФ, кроме Москвы и Санкт-Петербурга.

После выбора конкретного участка отображается информация о его протяженности, заказчике, подрядной компании, датах начала и окончания работ, показываются фотографии до и после ремонта, а также отзывы пользователей.

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Все объекты маркированы цветом. Зеленым отмечены те, работы на которых завершены — контракт выполнен, и произведены расчеты с исполнителем; желтым — места, где ремонт еще продолжается; серым — участки, где он только предстоит.

Для того, чтобы поставить оценку и разместить свой комментарий, необходимо пройти авторизацию через портал государственных услуг.

Как сообщает пресс-служба Минкомсвязи России, в 2020 году мобильное приложение, посвященное проекту «БКАД», будет интегрировано в основное приложение «Госуслуги».

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