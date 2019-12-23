Абоненты «МегаФона» получат бесплатные минуты и гигабайты в рамках «Роуминга с Booking» Связь и ИТ

Пенза, 23 декабря 2019. PenzaNews. Пензенские абоненты «МегаФона» смогут воспользоваться бесплатными минутами и гигабайтами доступа в интернет в некоторых зарубежных странах в период проживания в отеле в случае бронирования гостиничного номера через портал Booking.com в период с 23 декабря 2019 года по 31 декабря 2020 года. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе ПАО «МегаФон».

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«В каждый день бронирования отеля абоненту будет доступен целый час бесплатного общения и 1 Гб интернета», — пояснили в компании, уточнив, что опция «Роуминг с Booking» доступна уже почти в 1 млн. отелей на территории более чем 130 стран мира.

В пресс-службе отметили, что «МегаФон» стал первым российским оператором, заключившим такое соглашение с международной площадкой по бронированию отелей.

Комментируя особые условия использования международного роуминга, подробности о которых можно уточнить на сайте оператора, коммерческий директор «МегаФона» Влад Вольфсон обратил внимание на то, что они начинают действовать в преддверии каникул, когда многие абоненты отправляются в отпуск.

«Новогодние праздники — особое время, когда быть на связи с родными и близкими — главная ценность для каждого. В среднем в роуминге россияне тратят около 3 минут в день на вызовы. Мы же хотим, чтобы наши абоненты путешествовали в удовольствие и чувствовали себя как дома, не испытывая ограничений в общении», — пояснил он.

В свою очередь вице-президент Booking.com по партнерствам Рипси Банкуриан, выразил уверенность в том, что путешественники по достоинству оценят совместный проект двух компаний.

«Благодаря этому взаимовыгодному сотрудничеству мы поможем еще большему количеству клиентов найти идеальные объекты размещения, а также предоставим им доступ к новым преимуществам, которые улучшат их путешествия в целом», — сказал он.