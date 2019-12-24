Россельхозбанк обновил мобильное приложение и интернет-банк Связь и ИТ

Пенза, 24 декабря 2019. PenzaNews. Пензенские клиенты Россельхозбанка получили возможность оценить функционал обновленного мобильного приложения для операционных систем iOS и Android, а также усовершенствованного интернет-банка.

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Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе Пензенского филиала Россельхозбанка, в мобильном приложении и интернет-банке появился раздел «Новый продукт», с помощью которого можно открыть счет, кредитную, дебетовую карту, вклад или подать заявку на кредит.

«Реализована возможность осуществления переводов с карты на карту между разными банками», — пояснили в кредитно-финансовом учреждении.

В пресс-службе добавили, что в мобильном банке теперь есть единый раздел платежей и переводов, предусмотрена функция поиска поставщиков услуг по региону и ИНН, а также офисов и банкоматов — по городу и режиму работы.

«Клиентам стала доступна информация о загруженности офиса и предоставляемых в нем услугах. Помимо этого, пользователь может построить маршрут, например, через приложение «Яндекс.Карты», — сказали в РСХБ.

Комментируя нововведения в мобильном приложении, в филиале уточнили, что клиенты могут воспользоваться опцией скрытия общего остатка на главном экране, отправить друзьям и знакомым ссылку на страницу пополнения своей карты и просматривать баланс с помощью виджетов.

АО « Россельхозбанк » — основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России.

Банк создан в 2000 году и в настоящее время является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков РФ по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков.

Генеральная лицензия на осуществление банковских операций №3349 выдана Банком России 12 августа 2015 года.