В онлайн-кинотеатре Wink стали доступны фильмы и сериалы видеосервиса Start Связь и ИТ

Пенза, 31 января 2020. PenzaNews. Пензенские абоненты «Ростелекома» получили возможность при оформлении новой подписки смотреть в онлайн-кинотеатре Wink коллекцию видеосервиса Start, которая включает в себя фильмы и сериалы производства одноименной студии.

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Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе Пензенского филиала ПАО «Ростелеком», благодаря этому с 30 января у зрителей Wink в числе первых появился доступ ко второму сезону сериала «Содержанки».

«Подписчики получат доступ к тысячам фильмов, сериалов и мультфильмов российских и зарубежных студий, включая нашумевшие отечественные картины — «Текст», «Холоп», «Последний богатырь» и «Завод», а также любимые сериалы «ИП Пирогова», «Лучше, чем люди», «Гранд», «Бывшие», «В клетке» и «Шторм», — сказали в компании.