Пользователи Wink получили возможность управлять просмотром передач пензенского «Экспресса» Связь и ИТ

Пенза, 12 февраля 2020. PenzaNews. Пензенские пользователи мультимедийной платформы Wink от «Ростелекома» получили возможность управлять просмотром программ телеканала «Экспресс».

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По данным пресс-службы провайдера, теперь абоненты могут ставить передачи на паузу, пользоваться перемоткой, смотреть пропущенные выпуски из архива, а также записывать видеоконтент в собственное облачное хранилище.

Как сообщил директор Пензенского филиала ПАО «Ростелеком» Лев Дятлов, функция «Управление просмотром» — одна из наиболее популярных опций интерактивного телевидения, которой пользуется каждый второй абонент.

«Многие зрители «Экспресса» по достоинству оценят преимущества сервиса, когда любой член семьи может планировать просмотр телепередач», — отметил он.

По словам генерального директора ГАУ «Медиахолдинг «Экспресс» Виктора Рубцова, в настоящее время ведется работа над обновлением программной сетки.

«При этом в эфире останутся полюбившиеся многим телезрителям информационные и авторские передачи. Благодаря сервису «Ростелекома» теперь любой видеоконтент можно посмотреть в удобное для пользователя время», — сказал он.

Wink — мультимедийная платформа, которая объединяет преимущества интерактивного телевидения и онлайн-кинотеатра. При оформлении подписки контент становится доступен на экране домашнего телевизора — с помощью ТВ-приставки, приложений в Smart TV, Apple TV и Android TV; смартфона или планшета — благодаря мобильным приложениям для Android и iOS; а также ноутбука и компьютера — на портале Wink.rt.ru.

«Экспресс» имеет статус обязательного общедоступного телеканала в Пензенской области. Вещание осуществляется на 21-й кнопке.