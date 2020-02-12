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Пользователи Wink получили возможность управлять просмотром передач пензенского «Экспресса»

12:53 | 12.02.2020 | Связь и ИТ

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Пенза, 12 февраля 2020. PenzaNews. Пензенские пользователи мультимедийной платформы Wink от «Ростелекома» получили возможность управлять просмотром программ телеканала «Экспресс».

Пользователи Wink получили возможность управлять просмотром передач пензенского «Экспресса». Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

По данным пресс-службы провайдера, теперь абоненты могут ставить передачи на паузу, пользоваться перемоткой, смотреть пропущенные выпуски из архива, а также записывать видеоконтент в собственное облачное хранилище.

Как сообщил директор Пензенского филиала ПАО «Ростелеком» Лев Дятлов, функция «Управление просмотром» — одна из наиболее популярных опций интерактивного телевидения, которой пользуется каждый второй абонент.

«Многие зрители «Экспресса» по достоинству оценят преимущества сервиса, когда любой член семьи может планировать просмотр телепередач», — отметил он.

По словам генерального директора ГАУ «Медиахолдинг «Экспресс» Виктора Рубцова, в настоящее время ведется работа над обновлением программной сетки.

«При этом в эфире останутся полюбившиеся многим телезрителям информационные и авторские передачи. Благодаря сервису «Ростелекома» теперь любой видеоконтент можно посмотреть в удобное для пользователя время», — сказал он.

Wink — мультимедийная платформа, которая объединяет преимущества интерактивного телевидения и онлайн-кинотеатра. При оформлении подписки контент становится доступен на экране домашнего телевизора — с помощью ТВ-приставки, приложений в Smart TV, Apple TV и Android TV; смартфона или планшета — благодаря мобильным приложениям для Android и iOS; а также ноутбука и компьютера — на портале Wink.rt.ru.

«Экспресс» имеет статус обязательного общедоступного телеканала в Пензенской области. Вещание осуществляется на 21-й кнопке.

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