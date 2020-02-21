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Wink 23 февраля покажет бой-реванш Уайлдера и Фьюри

17:55 | 21.02.2020 | Связь и ИТ

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Пенза, 21 февраля 2020. PenzaNews. Пензенские пользователи мультимедийной платформы Wink смогут увидеть в прямом эфире на телеканале «Все ТВ» бой-реванш боксеров Тайсона Фьюри (Tyson Fury) и Деонтея Уайлдера (Deontay Wilder) в предстоящее воскресенье, 23 февраля. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе Пензенского филиала ПАО «Ростелеком».

Wink 23 февраля покажет бой-реванш Уайлдера и Фьюри. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В первом поединке, который состоялся в декабре 2018 года в Лос-Анджелесе, выявить победителя не удалось. Боксеры Тайсон Фьюри и Деонтей Уайлдер набрали одинаковое количество очков», — напомнили в компании, отметив, что Деонтей Уайлдер имеет высокий процент побед нокаутами, а Тайсона Фьюри отличает сильная защита.

В пресс-службе уточнили, что прямая трансляция 12-раундового поединка в тяжелом весе за титул чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета (World Boxing Council, WBC), который пройдет в Лас-Вегасе, будет идти с 5.00 до 9.00 по московскому времени.

В «Ростелекоме» добавили, что еще одна прямая трансляция будет организована вечером 23 февраля для любителей футбола, которые в 20.30 увидят матч чемпионата Греции между ПАОК и «Олимпиакосом».

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