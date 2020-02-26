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Услуги стационарной телефонной связи от «Ростелекома» станут бесплатными для ветеранов

20:30 | 26.02.2020 | Связь и ИТ

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Пенза, 26 февраля 2020. PenzaNews. Ветераны Великой Отечественной войны и жители блокадного Ленинграда, в том числе проживающие на территории Пензенской области, смогут бесплатно пользоваться услугами стационарной телефонной связи от «Ростелекома» с 1 мая 2020 года. Это следует из выступления президента компании Михаила Осеевского в Совете Федерации.

Услуги стационарной телефонной связи от «Ростелекома» станут бесплатными для ветеранов

Фото: пресс-служба Совета Федерации

«В преддверии 75-летия Победы «Ростелеком» принял решение предоставить бессрочную возможность бесплатно пользоваться услугами телефонной связи для всех ветеранов Великой Отечественной войны и, поскольку мы петербургская компания, для всех жителей блокадного города», — сказал Михаил Осеевский в ходе заседания верхней палаты российского парламента, состоявшегося 26 февраля, на котором он проинформировал сенаторов о реализации национального проекта «Цифровая экономика».

Руководитель компании отметил, что домашние телефоны до сих пор востребованы, особенно среди представителей старшего поколения.

Михаил Осеевский обратился к руководству всех российских регионов с просьбой оказать содействие в составлении корректных списков и адресов проживания всех ветеранов войны и жителей блокадного Ленинграда.

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе Пензенского филиала ПАО «Ростелеком», речь идет об отмене на постоянной основе платы за услуги местной, внутризоновой и междугородной стационарной телефонной связи для указанных категорий граждан.

По имеющимся данным, по всей стране компания обслуживает более 13 млн. домашних телефонов.

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