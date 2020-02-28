В Пензенской области число пользователей Wink достигло 50 тыс. человек Связь и ИТ

Пенза, 28 февраля 2020. PenzaNews. Жительница Пензы Марина Агапова стала 50-тысячным абонентом интерактивного телевидения Wink от «Ростелекома» на территории региона.

Фото: пресс-служба Пензенского филиала ПАО «Ростелеком»

В качестве подарка она получила от провайдера сертификат на бесплатное использование сервиса «Управление просмотром» в течение 12 месяцев.

«Я уже успела оценить возможности Wink. Удобно ставить эфир на паузу, просматривать видео из архива и пользоваться онлайн-кинотеатром, а в мобильном приложении Wink можно смотреть передачи и фильмы даже вдали от дома», — отметила Марина Агапова.

По словам директора по работе с массовым сегментом Пензенского филиала ПАО «Ростелеком» Алексея Белькова, поздравление юбилейных абонентов всегда становится ожидаемым и радостным событием.

«Компания показывает устойчивый рост клиентской базы телевидения, и этому способствуют активное строительство оптических сетей связи в регионе, развитие интерактивных сервисов и эксклюзивное контентное наполнение. Мы благодарны клиентам за выбор наших услуг», — сказал он.

Wink — мультимедийная платформа, которая объединяет преимущества интерактивного телевидения и онлайн-кинотеатра. При оформлении подписки контент становится доступен на экране домашнего телевизора — с помощью ТВ-приставки, приложений в Smart TV, Apple TV и Android TV; смартфона или планшета — благодаря мобильным приложениям для Android и iOS; а также ноутбука и компьютера — на портале Wink.rt.ru.