«Ростелеком» подключил «Виртуальную АТС» пензенскому «Экспрессу» Связь и ИТ

Пенза, 13 марта 2020. PenzaNews. «Ростелеком» подключил услугу «Виртуальная АТС» государственному автономному учреждению Пензенской области «Медиахолдинг «Экспресс».

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«В наши подразделения зачастую невозможно было дозвониться. Благодаря «Виртуальной АТС» от «Ростелекома» мы практически забыли, что такое пропущенные звонки. В случае занятости система автоматически переводит вызов на любого свободного сотрудника», — прокомментировал генеральный директор ГАУ «Медиахолдинг «Экспресс» Виктор Рубцов.

По информации пресс-службы провайдера, сотрудники телерадиокомпании теперь могут принимать звонки, поступающие на единый номер. Многоканальная связь на основе облачных технологий позволяет фиксировать входящие и исходящие вызовы, записывать разговоры и устанавливать переадресацию на стационарные и мобильные телефоны. С помощью персонального голосового меню клиенты могут быстро связаться с нужным сотрудником рекламной службы.

Как сообщил директор Пензенского филиала ПАО «Ростелеком» Лев Дятлов, «Виртуальной АТС» активно пользуются как крупные, так и малые предприятия.

«Сервис позволяет объединить несколько удаленных офисов в единую телефонную сеть и справиться с большим потоком обращений. Для подключения услуги клиенту понадобятся только телефонные аппараты и выход в интернет. Управлять телефонией легко в личном кабинете через специальный веб-интерфейс», — пояснил он.