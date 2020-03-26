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«Ростелеком» не будет блокировать услуги связи субъектам МСП в случае неоплаты счета

18:15 | 26.03.2020 | Связь и ИТ

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Пенза, 26 марта 2020. PenzaNews. «Ростелеком» до 30 апреля не будет блокировать услуги фиксированной связи представителям малого и среднего бизнеса, в том числе работающим на территории Пензенской области, если они не смогут вовремя оплатить счет в условиях распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 (Coronavirus Disease 2019). Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе компании.

«Ростелеком» не будет блокировать услуги связи субъектам МСП в случае неоплаты счета

Фото: пресс-служба компании «Ростелеком»

Соответствующее решение принято с целью защиты интересов субъектов МСП, оказавшихся в непростой ситуации.

Как отметил вице-президент по работе с корпоративным и государственным сегментами «Ростелекома» Валерий Ермаков, услуги провайдера будут доступны предпринимателям в любой ситуации.

«Все наши службы работают в штатном режиме. Все наши сотрудники усилили меры по дополнительной дезинфекции и обеспечены средствами индивидуальной защиты», — пояснил он.

Валерий Ермаков напомнил, что предприниматели могут взаимодействовать с компанией дистанционно — через личный кабинет.

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