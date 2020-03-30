МТС открыла бесплатный доступ к облачному сервису для бизнеса Связь и ИТ

Пенза, 30 марта 2020. PenzaNews. Телекоммуникационный оператор МТС сообщил об открытии бесплатного доступа к облачному сервису «Диск#СloudМТS» для удаленного хранения и обмена данными, которым могут воспользоваться корпоративные клиенты, в том числе проживающие в Пензенской области.

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«Провайдер #CloudMTS [входит в облачное направление бизнеса МТС] бесплатно предоставляет сервис на два месяца всем компаниям, которые ранее им не пользовались. Бесплатное подключение доступно до конца апреля. Максимальный объем выделяемого дискового пространства на одну компанию составляет 500 Гб. Этого достаточно для ежедневной работы и обмена документами. Для подключения услуги необходимо оставить заявку на сайте », — говорится в сообщении пресс-службы оператора, поступившем в ИА «PenzaNews».

В нем поясняется, что сервис «Диск#CloudMTS» позволяет разграничивать доступ сотрудников к данным и управлять пользователями благодаря функции администратора; также возможен контролируемый доступ для внешних партнеров через управление публичными ссылками.

Как отмечается в пресс-релизе, войти в сервис можно через веб-интерфейс и приложение для персональных компьютеров на операционной системе Windows либо с помощью приложений для iOS и Android, при этом существует возможность синхронизации данных между ПК и мобильными устройствами.

«Решение развернуто на облачной платформе #СloudМТS в собственных дата-центрах», — подчеркивается в тексте.

Комментируя открытие бесплатного доступа к сервису, директор облачного бизнеса МТС Олег Мотовилов обратил внимание на то, что компаниям важно быстро адаптироваться к новым условиям, сохраняя прежний темп работы и не теряя эффективности процессов.

«При переходе на дистанционный режим как организационные вопросы, так и вопросы безопасности данных всегда стоят очень остро. Мы поддерживаем российский бизнес и предоставляем компаниям возможность организации надежного удаленного обмена корпоративной информацией», — сказал он.

Облачная экосистема МТС включает в себя инфраструктурные решения в формате частных, публичных и гибридных облаков, комплекс консалтинговых и профессиональных услуг, услуги дата-центров и телеком-сервисы.

В облачное направление бизнеса МТС входит собственный провайдер #CloudMTS, провайдер «ИТ-ГРАД», ориентированная на физических лиц и малый бизнес платформа 1cloud.ru и дата-центр «Авантаж».

Экосистему используют свыше 1,5 тыс. представителей крупного бизнеса. Среди клиентов — ABBYY, BelkaCar, S7, OTIS, Tutu.ru, Газпромбанк и другие компании.