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ВАЖНО Режим всеобщей самоизоляции введен в Пензенской области с 31 марта из-за угрозы распространения коронавируса COVID-19

SIM-карты включены в перечень товаров первой необходимости

18:38 | 31.03.2020 | Связь и ИТ

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Пенза, 31 марта 2020. PenzaNews. SIM-карты и средства беспроводной связи включены в перечень непродовольственных товаров первой необходимости, продажа которых может осуществляться в торговых центрах Пензенской области в период по 5 апреля, когда в регионе действует ряд ограничений в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 (Coronavirus Disease 2019). Об этом говорится в постановлении, которое подписал губернатор Иван Белозерцев во вторник, 31 марта.

SIM-карты включены в перечень товаров первой необходимости. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Данный перечень был утвержден 27 марта. Изначально он состоял из 24 позиций.

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В число товаров первой необходимости были включены санитарно-гигиеническая маска, антисептик для рук, влажные и сухие салфетки, туалетное и хозяйственное мыло, зубная щетка и паста, туалетная бумага, гигиенические прокладки, стиральный порошок, товары для детей — подгузники, пеленка для новорожденного, крем от опрелостей, шампунь, бутылочка для кормления и соска-пустышка.

Кроме того, к товарам первой необходимости были отнесены спички, свечи, автомобильный бензин, дизельное топливо, сжиженный природный газ, зоотовары, включая корма и ветеринарные препараты, а также необходимые для погребения товары.

30 марта перечень был дополнен — в него включены печатные СМИ.

С учетом изменений, внесенных 31 марта, теперь список состоит из 26 позиций.

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