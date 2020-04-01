Пользователи Wink увидят онлайн-концерт группы «Ария» Связь и ИТ

Пенза, 1 апреля 2020. PenzaNews. Пензенские пользователи мультимедийной платформы Wink смогут увидеть онлайн-концерт «Стой за чертой!» группы «Ария», которая была вынуждена прерывать свой тур из-за распространения новой коронавирусной инфекции.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Такой формат мероприятия позволит поклонникам творчества группы дистанционно насладиться любимой музыкой, а артистам — поделиться своей энергетикой со зрителями.

«Режим самоизоляции — это очень важно, всем лучше оставаться дома. Текущие испытания не ослабят нас, не сделают разобщенными. Музыкальный драйв и хорошее настроение от живого рок-концерта «Арии», пусть и в цифровом формате, помогут нам пережить все трудности», — отметил директор по контентной политике «Ростелекома» Александр Косарим.

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе Пензенского филиала ПАО «Ростелеком», концерт группы ария будет транслироваться в Wink на телеканале «Все ТВ» в предстоящую пятницу, 3 апреля, в 20.00.

«Он будет доступен бесплатно всем абонентам сервиса, а новым подписчикам — сразу после регистрации», — пояснили в компании.

Wink — мультимедийная платформа, которая объединяет преимущества интерактивного телевидения и онлайн-кинотеатра. При оформлении подписки контент становится доступен на экране домашнего телевизора — с помощью ТВ-приставки, приложений в Smart TV, Apple TV и Android TV; смартфона или планшета — благодаря мобильным приложениям для Android и iOS; а также ноутбука и компьютера — на портале Wink.rt.ru.