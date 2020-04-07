В Пензе конференция «Secon» перенесена на август Связь и ИТ

Пенза, 7 апреля 2020. PenzaNews. Международная конференция разработчиков программного обеспечения «Secon», которую планировалось провести в Пензе 15 и 16 мая, перенесена на 14 и 15 августа на фоне угрозы распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 (Coronavirus Disease 2019). Об этом говорится в сообщении, размещенном на странице мероприятия в соцсети Facebook.

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«Как бы ни хотелось провести конференцию в мае, мы не можем позволить себе это сделать. Ситуация меняется непредсказуемо, и нет уверенности в том, что к маю все нормализуется», — отмечается в тексте.

В нем добавляется, что конференция «Secon» состоится летом впервые.

«Все купленные ранее билеты будут действительны на новые даты», — уточняется в сообщении.