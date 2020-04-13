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Пензенские разработчики приглашены к участию в онлайн-хакатоне VirusHack

18:17 | 13.04.2020 | Связь и ИТ

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Пенза, 13 апреля 2020. PenzaNews. «Ростелеком» предложил пензенским разработчикам программного обеспечения, аналитикам, дизайнерам и другим специалистам IT-сферы принять участие в онлайн-хакатоне VirusHack, регистрация на который стартовала в понедельник, 13 апреля.

Пензенские разработчики приглашены к участию в онлайн-хакатоне VirusHack

Фото: пресс-служба компании «Ростелеком»

Предстоящее мероприятие организовано с целью поиска инновационных решений, которые помогут адаптироваться к новым реалиям отдельным людям, бизнесу и государству в целом.

Предусмотрено шесть основных треков: «Мегаполис Москва», «В четырех стенах», «Онлайн-образование», «Здоровье», «Новая экономика» и «Городская среда».

Команды сконцентрируются на поиске технологичных решений, способных помочь организовать удаленную работу, настроить детей на дистанционную учебу и обеспечить педагогов инструментами для работы в новых реалиях. Кроме того, участники хакатона предложат идеи для организации взаимодействия врачей и пациентов на расстоянии и займутся решением задач по цифровизации городского хозяйства.

Помимо этого, в рамках VirusHack будет организовано три специальных трека: «Интеллектуальная детекция отклонений в видеоданных» от фирмы «Нетрикс», «Уход за тяжелобольными в цифровом городе» от Агентства стратегических инициатив и благотворительного фонда помощи хосписам «Вера», а также «Прогнозирование сетевых инцидентов» от компании «Ростелеком ИТ».

Трек от провайдера предусматривает разработку системы анализа и прогнозирования сетевых происшествий и управленческих решений для уменьшения убытков от аварий.

«Общий призовой фонд хакатона составляет 2,5 млн. рублей. Победителям также будет предоставлена возможность реализовать свой проект в крупнейших компаниях страны», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе Пензенского филиала ПАО «Ростелеком».

Прием заявок продлится до 30 апреля, онлайн-хакатон VirusHack состоится 3–5 мая.

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