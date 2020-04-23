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Пензенский губернатор не исключил введения в регионе цифровых пропусков из-за коронавируса

12:30 | 23.04.2020 | Связь и ИТ

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Пенза, 23 апреля 2020. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев не исключил возможность введения в регионе цифровых пропусков в период действия ограничений, призванных предотвратить дальнейшее распространение новой коронавирусной инфекции COVID-19 (Coronavirus Disease 2019).

Пензенский губернатор не исключил введения в регионе цифровых пропусков из-за коронавируса. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Такая возможность не исключена. Это будет зависеть от ситуации с распространением коронавирусной инфекции. Можно ввести, когда в этом будет необходимость, электронные пропуска, можно ввести обычные пропуска», — сказал он в ходе прямого эфира в Instagram, посвященного вопросам поддержки бизнеса.

Глава региона подчеркнул, что в настоящее время основная задача — минимизировать количество транспорта и людей на улицах.

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«В Москве, в Московской области, в некоторых других регионах не от хорошей жизни принимают решение по электронным пропускам. Они могут быть, я еще раз повторяю, или электронные, или на бумажном носителе. Мы к этому готовимся. Будет ситуация ухудшаться — мы их введем, будет ситуация стабильная [...] — мы их вводить не будем», — отметил Иван Белозерцев.

По данным Минкомсвязи России, с 13 апреля 2020 года в рамках пилотного проекта в Московской области было оформлено более 900 тыс. постоянных цифровых пропусков. Кроме того, ежедневно выдается около 400 тыс. разовых пропусков.

Федеральное решение выдачи цифровых пропусков в ближайшее время планируется внедрить в 21 субъекте РФ. В рамках первой очереди к платформе подключатся семь регионов Центрального федерального округа — Костромская, Тульская, Тамбовская, Ярославская, Владимирская, Белгородская и Орловская области, а со следующей недели начнется внедрение в 14 регионах Поволжья, Сибири, Дальнего Востока, Северного Кавказа.

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