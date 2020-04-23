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«Ростелеком» запустил «Домашний офис» на базе «Виртуальной АТС»

13:28 | 23.04.2020 | Связь и ИТ

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Пенза, 23 апреля 2020. PenzaNews. «Ростелеком» разработал на основе сервиса «Виртуальная АТС» новое предложение «Домашний офис», позволяющее субъектам малого и среднего предпринимательства (МСП), в том числе осуществляющим деятельность на территории Пензенской области, наладить взаимодействие с сотрудниками, клиентами и партнерами, не выходя из дома.

«Ростелеком» запустил «Домашний офис» на базе «Виртуальной АТС»

Фото: пресс-служба компании «Ростелеком»

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе Пензенского филиала ПАО «Ростелеком», при подключении к сервису до 15 мая представители бизнеса смогут пользоваться им на особых условиях.

«В течение двух месяцев с момента подключения все базовые и дополнительные функции «Виртуальной АТС» будут предоставляться без абонентской платы. Представители бизнеса получат 1 тыс. минут на звонки на все телефоны России на два месяца, услугу переадресации на мобильные номера «Ростелекома», а также один городской номер и три удаленных рабочих места, а номер 8-800 можно купить за 1 рубль», — пояснили в компании.

В филиале уточнили, что «Ростелеком» предлагает новым пользователям бесплатный тестовый период на 14 дней.

«В это время действуют все основные и дополнительные функции сервиса «Виртуальная АТС», а также бесплатно предоставляется 50 исходящих минут на все телефоны России», — отметили в пресс-службе.

Комментируя новое предложение, вице-президент по работе с корпоративным и государственным сегментами «Ростелекома» Валерий Ермаков отметил, что компания со всей серьезностью относится к ситуации, в которой оказались предприятия малого и среднего бизнеса, поэтому предлагает им оптимальные сервисы.

Он добавил, что провайдер заботится о здоровье абонентов, в связи с чем организован дистанционный прием обращений через личный кабинет «Ростелеком. Бизнес».

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