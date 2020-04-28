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В Пензенской области выросло число абонентов «Ростелекома», управляющих услугами онлайн

13:50 | 28.04.2020 | Связь и ИТ

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Пенза, 28 апреля 2020. PenzaNews. Количество абонентов «Ростелекома», зарегистрированных в едином личном кабинете на сайте провайдера или в специальном мобильном приложении, доступном для скачивания в AppStore и Google Play, превысило в Пензенской области 140 тыс. человек. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе пензенского филиала компании.

В Пензенской области выросло число абонентов «Ростелекома», управляющих услугами онлайн

Фото: пресс-служба компании «Ростелеком»

«С начала года к клиентскому сервису подключились 5,5 тыс. новых подписчиков. Дистанционными услугами в основном пользуются абоненты домашнего интернета, интерактивного телевидения Wink и мобильной связи», — уточнили в пресс-службе.

Как отметил директор по работе с массовым сегментом Пензенского филиала ПАО «Ростелеком» Алексей Бельков, данный сервис стал надежным помощником в решении многих вопросов абонентов в условиях, когда многие вынуждены оставаться дома.

«Подключить новый тарифный план, обменять неизрасходованные минуты на гигабайты трафика или получить электронный счет — все это можно сделать, не посещая офиса», — пояснил он.

Единый личный кабинет «Ростелекома» дает возможность оплачивать услуги за близких и родственников – абонентов, проживающих в Пензенской области или других регионах России. Кроме того, регистрация в нем позволяет участвовать в программе лояльности «Бонус».

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