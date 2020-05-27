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«Ростелеком» подключил к оптике флагманский дом ЖК «Новые сады» в Пензе

15:27 | 27.05.2020 | Связь и ИТ

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Пенза, 27 мая 2020. PenzaNews. «Ростелеком» подключил к оптике флагманское строение жилого комплекса «Новые сады» — семиподъездный дом переменной этажности на проспекте Победы в Пензе.

«Ростелеком» подключил к оптике флагманский дом ЖК «Новые сады» в Пензе

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Провайдер проложил к новостройке подземную волоконно-оптическую линию связи, смонтировал узлы доступа в интернет и выполнил разводку кабеля в квартиры.

«На этапе возведения дома строительная группа «Рисан» предусмотрела все условия для размещения оборудования и сетей связи. Вся телеком-начинка скрыта от взора жителей новостройки, так как провода упакованы в специальные кабель-каналы и не портят эстетический вид жилья комфорт-класса», — пояснил директор Пензенского филиала ПАО «Ростелеком» Лев Дятлов.

В свою очередь ведущий инженер строительного контроля СГ «Рисан» Руслан Масленников отметил, что дом введен в эксплуатацию.

«Во флагманском строении почти 500 квартир и около 60 офисов и торговых помещений. Это четвертый дом в комплексе «Новые сады». Он уже сдан, собственники скоро получат ключи. Мы позаботились о том, чтобы жители сразу могли пользоваться интернетом и телевидением, поэтому заранее договорились с «Ростелекомом» и другими провайдерами о прокладке высокоскоростных линий связи к новостройке», — сказал он.

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе Пензенского филиала ПАО «Ростелеком», доступ к инфраструктуре связи получили также собственники и арендаторы коммерческой недвижимости, у которых есть возможность быстро наладить работу офисов и торговых точек, подключив телефонию, видеонаблюдение и интернет.

В компании напомнили, что оставить заявку на подключение можно на сайте оператора или по телефонам служб поддержки для физических и юридических лиц.

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